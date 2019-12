Weihnachtsfeiertage werden regnerisch und mild

Berlin. Keine Hoffnung auf weiße Weihnachten: In Berlin und Brandenburg bleibt es über die Feiertage mild und regnerisch. Am Dienstagnachmittag soll es vor allem in Westbrandenburg stark regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mit. Zum Abend hin soll sich der Regen dann auch im Rest des Landes und Berlin ausbreiten. Mit sechs bis acht Grad bleibt es auch Mittwoch und Donnerstag mild und wird etwas trockener. Zum Ende der Woche soll es kühler werden, mit Schnee wird bislang trotzdem nicht gerechnet.

( dpa )