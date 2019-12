In Berlin kann man in einigen Supermärkten auch an den Weihnachtstagen einkaufen.

Wichtige Adressen So öffnen Geschäfte Apotheken und Ärzte an Weihnachten

Berlin. Geschäfte: Heiligabend öffnen die Geschäfte bis 14 Uhr. Am 25. und am 26. Dezember bleiben die meisten Läden geschlossen – außer an den großen Bahnhöfen. „Hit“ am Bahnhof Zoo, Kantstraße 7, öffnet am 25. und am 26. Dezember von 9 bis 22 Uhr. „Rewe“, Am Ostbahnhof 9, ist an beiden Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet und „Denn’s Biomarkt“, Hanne-Sobeck Platz, am Bahnhof Gesundbrunnen von 8 bis 20 Uhr.

Apotheken: Welche Apotheken an den Feiertagen geöffnet haben, ist unter der Notdienstnummer 0800/00 22 833 zu erfahren und im Internet unter www. akberlin.de zu erfahren.

Ärzte: Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 (ohne Vorwahl) zu erreichen, der Notdienst der Kassenzahnärzte unter Tel. 030-89 00 43 33.

Krisendienst: Der hilft bei seelischen und psychiatrischen Notfällen rund um die Uhr unter Tel. 030-390 63 00.

Müllabfuhr: Die BSR und das Unternehmen Alba verschieben zu den Feiertagen die Leerung der Tonnen. Sie wird vom 25. auf den 24. Dezember vorverlegt. Die Leerung am 26. und am 27. Dezember findet jeweils einen Tag später statt.

Berliner Bäder Betriebe: An den Feiertagen kann man in den Berliner Hallenbädern schwimmen gehen. Infos unter www.berlinerbaeder.de oder unter der Service-Telefon-Hotline 030-22 19 00 11.

Schlösser: An Heiligabend und am ersten Feiertag sind alle Schlösser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg geschlossen. Am 26. Dezember öffnen 16 Einrichtungen in Berlin und Brandenburg.

Staatliche Museen: Am 24. Dezember bleiben alle Häuser geschlossen. Am ersten und am zweiten Feiertag gelten die Sonntagsöffnungszeiten der Museen. Das Musikinstrumenten-Museum an der Tiergartenstraße bleibt jedoch am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen.