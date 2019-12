Mädchen mit Down-Syndrom: Ein neuer Freund für Nike

Berlin. Felix ist ein vollwertiges Familienmitglied geworden. Er hat seine Schlafdecke mitten in der Küche von Familie Weissert. Das Fell des schottischen Schäferhunds ist dicht und weich. „Es wird häufig gekämmt“, erzählt Bettie Weissert. Lange hat sie darum gekämpft, dass ihre Tochter Nike einen Assistenzhund bekommt. Die 13-jährige hat Down-Syndrom und Mühe, sich alleine in der Großstadt zurecht zu finden. Ihre Mutter, Logopädin von Beruf, arbeitet deshalb verkürzt. Felix soll ihrer Tochter helfen, selbstständiger und so auch selbstbewusst zu werden.

Seit dem Sommer lebt der Hund in der Familie. Möglich wurde das durch einen Spendenaufruf des Vereins der Berliner Morgenpost „Berliner helfen“. „Das hat ganz viel bewegt“, berichtet Bettie Weissert. „Wir müssen ein großes Dankeschön sagen an alle, die beteiligt waren.“ Die Mutter ist zutiefst erleichtert. Ihre Tochter ist wieder lebhafter geworden und sie strahlt, wenn der Hund in ihrer Nähe ist. „Sie passen zusammen. Beide haben so ein fröhliches Gemüt und spielen gern.“ Noch vor einem halben Jahr war das anders.

Mädchen hatte sich von ihren Mitschülern zurückgezogen

Nike hatte sich immer mehr in sich zurückgezogen. Bei den Unterhaltungen ihrer Mitschülerinnen konnte sie nicht mehr folgen. Freundschaften verliefen im Sande. Das Mädchen wurde einsam dadurch. Auch zu Hause sprach es immer weniger. Das hat sich jetzt geändert.

Felix ist aber nicht nur ein fröhlicher Spielgefährte für Nike. Er sei ein ganz sensibler Hund, sagt Bettie Weissert. „Wenn Nike ihn an der Leine hat, dann ist er deutlich vorsichtiger und achtet mehr auf sie. Es ist super.“ Weissert arbeitet in einer Praxis in Prenzlauer Berg. Was früher zu riskant war, ist jetzt möglich: Nike kommt am Nachmittag alleine mit der U-Bahn zu ihrer Mutter. Mit Felix an ihrer Seite findet sie den Weg. Wenn eine Bahn ausfällt, oder zu voll ist, wenn das Mädchen zu spät aussteigt, oder eine Straße zu weit läuft und die Orientierung verliert – solche Schwierigkeiten ließen Nike früher in Tränen ausbrechen und machten sie hilflos. Sie fand sich nicht mehr zurecht. Nun ist das anders. Wenn der Hund an ihrer Seite ist, fühlt sie sich sicher. Bei Problemen ruft sie ihre Mutter an.

Als sich Nike einmal im Dunkeln verlaufen hatte, las sie die Straßennamen am Mobiltelefon vor und Bettie Weissert konnte der Tochter die richtige Richtung sagen. Diese Fähigkeit hat sich Nike im Herbst angeeignet, zusammen mit Felix und mit ihrer Mutter. „Da musste ich auch üben loszulassen“, erzählt Bettie Weissert. Sie hatte zunächst aus der Ferne beobachtet, wie ihre Tochter alleine mit dem Hund die Fahrstrecke mit der U-Bahn bewältigte. War, von Nike unbemerkt, im Zug mitgefahren, und konnte so feststellen, ob sich die Tochter an die zuvor getroffenen Absprachen hielt. „Es muss alles eine Routine sein, ein fester Ablauf“, sagt sie. „Das hat sich jetzt ganz gut eingespielt.“ Deshalb arbeitet Bettie Weissert inzwischen auch länger in der Praxis. „Wenn ich weiß, Nike ist auf dem Weg zu mir, dann kann ich noch sitzen und Berichte schreiben. Wenn sie unterwegs Hilfe braucht, bin ich flexibel.“

Felix ist zweieinhalb Jahre alt. Ausgebildet wurde er vom Verein Rehahunde Deutschland. Wenn er Nike auf ihren Wegen durch die Stadt begleitet, trägt er eine rote Weste mit Symbolen, die zeigen, dass der Assiststenzhund im Dienst ist und nicht angesprochen und nicht angefasst werden soll. Es ist Arbeitszeit für ihn, in der er mit hoher Aufmerksamkeit unterwegs ist.

Bettie Weissert, die noch nie zuvor in ihrem Leben einen Hund hatte, muss nun auch dafür sorgen, dass Felix die Fähigkeiten behält, die ihm antrainiert wurden. Und dass er sich nicht zu viele Freiheiten rausnimmt. Wie etwa vor wenigen Wochen. Als sie mit ihm spazieren ging, rannte der Collie lauthals bellend auf andere Hunde zu und knurrte. Durch ein gesondertes Training wurde ihm das wieder abgewöhnt.

Weissert lernte dabei, dass sie ihn im Blick behalten und sich auf ihn konzentrieren muss. „Das war aber nicht dramatisch, weil er einen ganz tollen Charakter hat“, sagt sie. Ungewohnt war es für sie auch, als Felix eines Tages zu husten anfing. „Ich hatte Angst um ihn“, erzählt sie. „Wenn ein Hund ächzt und sich krümmt – da leidet man fürchterlich mit.“ Doch auch das ist überstanden. Dass ihr Felix Arbeit macht, beklagt Bettie Weissert nicht. Denn seine Wirkung auf Nike ist überzeugend. „Sie ist seitdem sehr viel gelöster. Das bestätigen auch viele Bekannte, die uns in der Zwischenzeit gesehen haben. Sie hat dieses Strahlen in sich. Ausgeglichenheit und Zufriedenheit sind wieder zu sehen.“

Anfängliche Zweifel und der Druck sind verschwunden

Bettie Weissert hatte durch Zufall erfahren, dass ein Assistenzhund Kindern mit Beeinträchtigung helfen kann. Deshalb nahm sie 2018 Kontakt zum Verein Rehahunde Deutschland auf und bemühte sich um die Finanzierung. Trotz ihres unermüdlichen Einsatzes beschlichen sie immer wieder Zweifel. „Ich dachte, das ist so nach den Sternen gegriffen“, sagt sie. Deshalb habe sie in sich eine riesige Nervosität gespürt. „Ob das alles gut gehen kann. Und wie man das Geld zusammenkriegt. Es war ein unglaublicher Druck für mich, dass das irgendwie klappen muss.“ Nun ist der große Druck verschwunden. „Ich bin selbst überrascht, dass alles so aufgegangen ist, wie ich es mir erhofft habe“, sagt Bettie Weissert. „Wir sind sehr, sehr glücklich.“