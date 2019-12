Wie auch Gott die Menschen beschenkt

Wir schenken uns nichts. Wenn ich den Satz höre, zucke ich stets ein wenig zusammen. Doppeldeutig, wie er nun mal ist, klingt der Satz wie eine unerbittliche Zeit- und Gesellschaftsdiagnose. Wir schenken uns nichts? Das mag ja so sein. Weihnachten erzählt, dass Gott anders ist. Gott schenkt, ja er schenkt sich selbst. Wir schenken uns nichts. Ich weiß, dass dieser Satz aus einer gewissen Ratlosigkeit heraus entsteht, eine, die geradezu quälend werden kann. Was könnte ich schenken? Eine Antwort darauf zu finden scheint oft so schwer, dass Menschen sich davon gegenseitig freisprechen wollen. Musst nicht, brauchst nicht.

Was die letzten Jahre galt, gilt auch jetzt

In der Tat: Erzwungenes wäre ja gerade kein Geschenk. Nun, aus meiner Sicht lässt sich diese Frage anders lösen. Wie? Es gibt im Grunde dreierlei Art von Geschenken – gerade zu Weihnachten. Die erste Art: Das Geschenk wie jedes Jahr. Eine Bienenwachskerze. Rasierwasser. Die Strickhandschuhe. Eine Krawatte. Eine große Packung Marzipankartoffeln. Wie jedes Jahr. Langweilig?

Gar nicht unbedingt. Eher das Zeichen: Was die letzten Jahre galt, gilt auch jetzt. Das nahezu immer gleiche Geschenk erneuert die Verbindung. Im Grunde gilt das für das gesamte Weihnachtsfest: Es sind ja die gleichen Lieder, dieselbe Geschichte, und sie sollen bitte auch genauso gespielt und gelesen werden wie letztes Jahr und wie all die Jahre zuvor.

Weihnachten ist das Fest, an dem bestätigt und erneuert wird, was schon immer gegolten haben soll. Das ist im christlichen Glauben die wichtigste Bedeutung des Festes. Gott sendet und schenkt seinen Sohn und erneuert so seine Liebe zu den Menschen. Es ist die gleiche Liebe, die immer schon da war, vom Anbeginn der Schöpfung. Wir feiern, dass Gott sie in Treue erneuert.

Diese Welt ist kein Wegwerfpack

Heute fragen wir uns mehr denn je, wie wir mit dieser Liebe umgegangen sind, mit Gottes Schöpfung. Bewahren wir sie? Vertrauen wir darauf, dass sie sich erneuern lässt? Kann unsere Liebe zu dem, was geschaffen ist, zu einer Erneuerung führen? Weihnachten ist das Fest, an dem sichtbar wird: Diese Welt ist geschenkt, nicht als Wegwerf- oder Einwegpack, „for future“ braucht sie unser liebevolles Bewahren.

Die zweite Art von Geschenken: Das Geschenk, das gewünscht war. Der Schal in der Farbe, die mir noch fehlte. Das Buch, auf das ich schon länger heimlich gehofft habe. Der Füller, der endlich zu meiner Handschrift passt. Das Rezeptbuch mit den veganen Kochvorschlägen, ganz oben auf der Wunschliste. Oder auch das Geld, mit dem ich endlich die neue Spielkonsole kaufen kann. Das Geschenk als Zugabe, es ergänzt, was mir noch fehlte. Auch das ist Weihnachten: Gott schenkt, was dieser Welt noch fehlte. Seinen Sohn Jesus Christus. Einen, der die Heiden zu Gott bringt, wie man es vielleicht in der Tradition formuliert hätte. Einen der zeigt, dass Angst und Tod überwunden werden. Das fehlte noch? Das fehlte noch, der fehlte noch. Gerade heute, wo so oft mit Angst und Schrecken Politik gemacht wird. Jemand der zeigt, wie wir als Menschen alle zusammen gehören – eine unserer Aufgaben in dieser Stadt. Das ist Gottes zweite Art zu schenken: erfüllen, vollenden.

Es gibt Geschenke, die verändern uns grundlegend

Die dritte Art des Schenkens? Ein Geschenk, das verwandelt. Manchmal sofort, manchmal erst sehr viel später. Etwa der dicke Schmöker, der auf dem Gabentisch liegt und um den ich erst einmal einen großen Bogen mache. Aber dann, Wochen später, zieht er mich in seinen Bann. Und dann wird die Welt anders. Oder der Pullover in der Farbe, die ich mir nie gekauft hätte, nie. Und den ich auch gar nicht anziehen will. Aber zum Glück, statt umzutauschen, dann doch einmal anprobiere. Und es verändert was, ja verwandelt meine Sicht auf mich selbst. Der Gutschein mit der Reise, klar. Aber auch die Glaskugel mit dem Hund und dem Schnee, bei der ich erst nur staune, dass sie für mich ist und dann anfange, verträumt hinein zu schauen. So nutzlos, so schön, so verwandelnd. Geschenke verwandeln.

Das gilt erst recht für das, was wir Weihnachten feiern. Die Geburt des Sohnes, der die Welt verwandelt. Schon als Kind in der Krippe. Man guckt rein. Und die Welt wird anders. Weil wir angeschaut werden, weil wir gewahr werden, dass wir gesehen werden, in Gottes Blick sind. Was wünschen sich Menschen in unserer Gesellschaft mehr als das: gesehen werden? Nicht im Meer von Digitalität und Virtualität und Anonymität untergehen. Nie waren wir so viele und so vielfältig in dieser Stadt. Gut so, ich liebe diesen Reichtum der Vielen.

Gesehen werden verwandelt die Menschen

Nie aber, so hören wir, waren auch so viele Menschen einsam. Gesehen werden verwandelt. Das Geschenk, das überrascht, erzählt vom Verwandeln. Und nimmt uns neu in den Blick. Wir schenken uns nichts? Als Zeitansage wäre das furchtbar. Gott macht es anders. Gott schenkt. Aber ja, Gott schenkt sich. Erneuert, vollendet, verwandelt. In jedem Geschenk von uns steckt etwas davon. Und von uns selbst. Braucht es dafür wirklich Schal, Buch und Rasierwasser? Natürlich nicht, man kann sich auch ohne Materielles ganz viel schenken. Ehrlicherweise muss ich aber sagen: Ich bekomme gerne Geschenke. Und mache gerne welche. Deswegen würde ich immer sagen: Wir schenken uns was. Es ist Weihnachten.