Heilige Nacht Die schönsten Weihnachtsgottesdienste in den Bezirken

Berlin. Die Gottesdienste an Weihnachten sind in den Berliner Kirchen gut besucht. Hier eine Übersicht.

Mitte:

St. Marienkirche Karl-Liebknecht-Straße 8, Mitte: Die Christvesper am 24. Dezember, 15.30 Uhr, gestalten drei Pfarrer. In der Christvesper um 17.30 Uhr hält Bischof Christian Stäblein die Predigt. Der Staats- und Domchor singt. Die Christmette um 23 Uhr leitet Superintendent Bertold Höcker. Die Ökumenische Seniorenkantorei ist beim Gottesdienst am 25. Dezember um 10.30 zu erleben. Die Gemeinde singt Weihnachtslieder am 26. Dezember um 10.30 Uhr.

St. Joseph Kirche, Müllerstraße 161, Wedding: Am 24. Dezember beginnt um 15 Uhr die Krippenfeier mit Pater Andrzej Dolega. Um 21.30 Uhr singt die Gemeinde Weihnachtslieder. Die Christmette um 22 Uhr hält Erzbischof Heiner Koch. Der Chor der St. Hedwigs-Kathedrale und die Kammersymphonie Berlin sind zu hören. Am 25. Dezember beginnt um 10 Uhr das Pontifikalamt mit Erzbischof Heiner Koch. Am 26. Dezember, 10 Uhr, das Hochamt.

Berliner Dom, Am Lustgarten, Mitte: Die Predigt in der Christvesper am 24. Dezember um 14 Uhr hält Bischof Christian Stäblein. Den Abendgottesdienst um 20 Uhr hält Dompredigerin Petra Zimmermann. Es folgen um 22 Uhr und 24 Uhr die Gottesdienste zur Christnacht. Im Gottesdienst am 25. Dezember um 18 Uhr predigt Professor Christoph Markschies von der Humboldt-Universität. Das Konzert mit dem Blechbläserquintett Lars Ranch beginnt um 20 Uhr.

Hauptbahnhof, Südseite, Washingtonplatz, Tiergarten: Am 24. Dezember um 22 Uhr lädt die Berliner Stadtmission zum Gottesdienst ein. Jocelyn B. Smith singt Weihnachtslieder mit den Gästen.

Pankow:

Herz Jesu Kirche, Fehrbelliner Straße 99, Prenzlauer Berg: Am 24. Dezember um 15 Uhr beginnt das traditionelle Krippenspiel für Kinder, um 18 Uhr die Weihnachtsandacht. Der Chor singt zur Einstimmung um 21.30 Uhr. Um 22 Uhr schließt sich die Christmette an.

Alte Pfarrkirche Breite Straße 37, Pankow: Am 24. Dezember, 16 Uhr, beginnt die Christvesper mit Chor. Das collegium instrumentale spielt bei der Christvesper um 17.30 Uhr. Um 22.30 feiert die Gemeinde die Christnacht bei weihnachtlicher Musik. Im Gottesdienst am 25. Dezember, 10 Uhr, ist der Posaunenchor „Nordblech“ zu hören.

Charlottenburg-Wilmersdorf:

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Breitscheidplatz, Charlottenburg: Bei der Christvesper am 24. Dezember um 14 Uhr singen die Knaben des Staats- und Domchores Berlin und die Mädchen der Sing-Akademie zu Berlin. Die Christvesper um 17 Uhr leitet Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein. „Die schöne Bescherung“ heißt der Jazzgottesdienst um 19 Uhr mit Pfarrerin Katharina Oxen. Die Christmette um 23 Uhr mit Pfarrer Martin Germer hat das Thema „Gott hat sich aufgemacht“. Im Abendmahlsgottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr predigt Martin-Michael Passauer, Generalsuperintendent im Ruhestand.

St. Ludwig-Kirche Ludwigkirchplatz 10, Wilmersdorf: Am 24. Dezember beginnt um 16 Uhr die Krippenandacht. Um 22 Uhr wird die Christmette gefeiert. Die Weihnachtsfestmesse am 25. Dezember um 12 Uhr wird von Chor und Orchester musikalisch gestaltet. Am 26. Dezember lädt die Gemeinde um 8.30 Uhr, um 10.30 Uhr, um 12 Uhr und um 18.30 zur Eucharistiefeier ein.

Reinickendorf:

Königin-Luise-Kirche Bondickstraße 14, Waidmannslust: In der Christvesper mit Krippenspiel am 24. Dezember um 14.30 Uhr und um 16 Uhr wirken die Konfirmanden mit. Den Gottesdienst um 18 Uhr gestaltet Pfarrerin Ilsabe Alpermann. Zur Feier der Christnacht um 23 Uhr singt der Gemeindechor. Am 26. Dezember um 10 Uhr findet ein regionaler Musik-Gottesdienst statt.

St. Martin-Kirche Wilhelmsruher Damm 144, Märkisches Viertel: Am 24. Dezember beginnt um 16 Uhr das Krippenspiel. Um 22 Uhr stimmt sich die Gemeinde musikalisch ein. Es folgt um 22.30 Uhr die Christmette. Die Heilige Messe wird am 25. Dezember um 10 Uhr und am 26. Dezember um 11 Uhr gefeiert.

Spandau:

St. Nikolai-Kirche Reformationsplatz 1, Spandau: Am 24. Dezember beginnen die Krippenspiel-Gottesdienste um 14 Uhr und um 16. Die Christvesper wird um 18.30 Uhr gefeiert. Die Christmette um 23 Uhr gestalten Pfarrer Björn Borrmann und die Kantorei. Im Musikgottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr erklingt die Kantate II von Johann Sebastian Bach. Weihnachtslieder singt die Gemeinde am 26. Dezember um 10 Uhr.

Steglitz-Zehlendorf:

Pauluskirche Kirchstraße 6, Zehlendorf: Heiligabend um 14 Uhr feiert die Gemeinde einen Familiengottesdienst. Superintendent Johannes Krug predigt in der Christvesper um 17 Uhr.

Friedrichshain-Kreuzberg:

St. Marien Liebfrauen Wrangelstraße 50, Kreuzberg: Heiligabend um 21 Uhr stimmt sich die Gemeinde musikalisch auf Weihnachten ein. Um 22 Uhr beginnt die Christmesse. Am 25. Dezember treffen sich die Christen um 9.30 Uhr zur Eucharistiefeier. Für die Gäste der Suppenküche gibt es um 13.30 Uhr eine Andacht mit Krippenspiel.

Tempelhof-Schöneberg:

Apostel-Paulus-Kirche Akazienstraße 18, Schöneberg: Beim Familiengottesdienst am 24. Dezember , 15 Uhr, wird ein Weihnachtsmusical aufgeführt. Um 18 Uhr beginnt die Christvesper mit Superintendent Michael Raddatz. Um 22 Uhr wird ein Lichtergottesdienst gefeiert.

Neukölln:

Dorfkirche Köpenicker Straße 185, Rudow: Am 24. Dezember beginnt um 14 Uhr und um 15 Uhr die Christvesper mit Krippenspiel. Bei der Christmette zum Heiligen Abend um 22 Uhr singt der Pop- und Gospel-Chor „Amazing Graces“.

Treptow-Köpenick:

St. Josef Lindenstraße 43 Köpenick: Die Krippenandacht mit Krippenspiel beginnt am 24. Dezember um 15 Uhr, die Heilige Messe um 22 Uhr. Zuvor stimmt sich die Gemeinde musikalisch ein. Am 25. Dezember um 10.30 Uhr wird das Hochfest der Geburt des Herrn gefeiert.

Lichtenberg:

Alte Pfarrkirche Möllendorffstraße 33, Lichtenberg: Heiligabend um 16 Uhr und um 18 Uhr die Christvesper. Um 23 Uhr trifft man sich zu Musik und Meditation. Am 26. Dezember, 9.30 Uhr, wird ein musikalischer Gottesdienst gefeiert.

Marzahn-Hellersdorf:

Maria, Königin des Friedens Oberfeldstraße 58, Biesdorf: Am 24. Dezember, 15.30 Uhr, beginnt die Krippenandacht mit Krippenspiel für Kinder. Die Gemeinde stimmt sich um 21. 30 Uhr musikalisch ein und feiert um 22 Uhr die Christmette. Am 25. und am 26. Dezember, jeweils 10 Uhr, findet die Heilige Messe statt.