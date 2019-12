Berlin weiter bereit zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge

Berlin steht zu seinem Angebot, bis zu 70 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres am Montag mit. Schon Anfang Dezember hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zusammen mit seinen Ressortkollegen aus Niedersachsen und Thüringen in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf die humanitäre Notlage auf den griechischen Inseln hingewiesen und die Hilfe der drei Länder zur Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen angeboten.

Ihnen erscheine "ein mit Augenmaß initiiertes Sofortprogramm nicht nur machbar, sondern als klares Signal an Europa, dass die solidarische Übernahme von Verantwortung möglich ist, auch angezeigt", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat vor dem Hintergrund der überfüllten Lager für Migranten auf Inseln wie Lesbos und Samos in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gefordert: "Holt als erstes die Kinder raus."

Wie der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres erklärte, haben der Innensenator und die beiden Ministerkollegen in einem weiteren Brief vom 20. Dezember ihr Angebot erneuert. Es sei - nicht nur so kurz vor Weihnachten - eine Frage der Menschlichkeit und humanitären Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen und die Augen nicht vor dem Leid der Kinder zu verschließen. Eine Reaktion des Bundes auf beide Schreiben liege noch nicht vor, so der Sprecher.