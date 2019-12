Schlösser Sanssouci und Charlottenburg: Aufruf zu Warnstreik

Potsdam/Berlin. Im Streit um die Aufnahme von Tarifverhandlungen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte der Schlösserstiftung zu einem Warnstreik am 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag) aufgerufen. "Wir gehen davon aus, dass der Geschäftsbetrieb insbesondere im Neuen Palais in Potsdam und im Schloss Charlottenburg durch den Streik stark beeinträchtigt wird", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Germanus am Montag. Verdi bemühe sich seit einem halben Jahr vergeblich, Tarifverhandlungen mit der Geschäftsführung der Fridericus Service Gesellschaft (FSG) aufzunehmen.

Eine Vielzahl der Beschäftigten sei nur geringfügig mit Stundenverträgen angestellt, kritisierte Germanus. Dies gelte etwa für Schlossführer, Museumswärter und Kassierer. Es gebe zahlreiche Befristungen und Saisonverträge. Für die Beschäftigten im Besucherservice der Schlösser gelte seit 2006 kein Tarifvertrag mehr.

Ein Teil der Beschäftigten werde nach dem Branchentarifvertrag des Wach- und Sicherheitsgewerbes bezahlt, erklärte Germanus. "Es ist eine Schande, dass sich öffentliche Auftraggeber mit solchen Ausgründungen in billigere Branchentarifverträge flüchten."