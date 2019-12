2:0 gegen Nürnberg: Eisbären feiern Heimsieg vor Weihnachten

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben mit einem Heimsieg im letzten Spiel vor Weihnachten ihren vierten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt. Am Sonntagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Nürnberg Ice Tigers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Marcel Noebels und Austin Ortega sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg, Torhüter Sebastian Dahm feierte sein drittes Saisonspiel ohne Gegentor.

Vor 13729 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren von Beginn an und hatten deutlich mehr Chancen. Noebels sorgte im Powerplay mit seinem 15. Saisontor für die Führung. Bei den wenigen gefährlichen Kontern der Gäste war Keeper Dahm zur Stelle.

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich wenig an der Situation auf dem Eis. Die Berliner mussten sich lange nur vorwerfen lassen, zu wenig aus ihren Gelegenheiten zu machen. Erst drei Minuten vor der Pause baute Ortega nach cleverer Vorarbeit von Mark Olver den Vorsprung aus, als bei beiden Teams jeweils ein Spieler auf der Strafbank saß.

Im Schlussdrittel hatten die Eisbären bei einem Lattenschuss der Nürnberger Glück, das Spiel aber ansonsten meist sicher im Griff. Überschattet wurde der Erfolg allerdings durch eine Verletzung von Angreifer Louis-Marc Aubry, der das Spiel vorzeitig beenden musste.