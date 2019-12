Verkaufsoffener Sonntag: Berliner stürmen Geschäfte

Viele Berliner nutzten den verkaufsoffenen Sonntag am am vierten Advent zum shoppen. Der Handel zeigt sich mit dem Geschäft zufrieden.

Berlin. Bereits seit mehreren Minuten warteten gut ein Dutzend Menschen vor der Karstadt-Filiale am Kurfürstendamm, als die um Schlag 13 Uhr ihre Türen öffnete. Zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag im Advent und dem letzten in diesem Jahr nutzen viele Berliner und Berlinbesucher die Möglichkeit, zwei Tage vor Heiligabend noch Geschenke oder Dinge für das Fest zu besorgen. Die meisten Einkaufszentren, Supermärkte und Geschäfte hatten bis 18 Uhr geöffnet, manche auch bis 20 Uhr.

„Eine Jeans, eine Tannenbaumspitze und Popcorn“, zählte Sebastian Schrottka am Nachmittag den Inhalt seiner Tüten auf. Gemeinsam mit seiner Freundin Sabrina Soarez verbrachte der 30 Jahre alte Arnsberger (Nordrhein-Westfalen) das Wochenende in Berlin. Beide gingen auf der Tauentzienstraße im und um das KaDeWe auf Einkaufstour – auch weil Soarez noch Geschenke brauchte. „Ich hatte vorher keine Zeit, aber unter Druck arbeitet es sich ja auch am besten“, so die 29-Jährige.

Während es in der City West insgesamt verhältnismäßig ruhig zuging, war auf der Steglitzer Schloßstraße umso mehr los. Zwar hatten entlang des Südberliner Einkaufsboulevards die meisten kleineren Geschäfte geschlossen. Die großen Shoppingzentren, Bekleidungsgeschäfte, Warenhäuser sowie die unzähligen Filialen aller Ketten hatten aber geöffnet. Viele Geschäfte lockten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Für Jens Aufderheide war der verkaufsoffene Sonntag die Gelegenheit, kurz vor dem Fest die nötigsten Dinge zu besorgen. „Ich habe eine Sporthose für meinen Sohn gekauft“, sagte der 47 Jahre alte Lichtenrader, während er vor einem der Geschäfte auf seine Frau wartet. „Ansonsten brauchen wir noch weiße Christbaumkugeln.“ Das sei eine spontane Idee gewesen.

Vor allem Elektronik, Spielzeug und Gutscheine wurden gekauft

Der Einzelhandelsverband Berlin-Brandenburg zeigte sich mit dem verkaufsoffenen Sonntag zufrieden. „Die Stadt ist richtig voll“, sagte Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer, am Sonntagabend. Wer so kurz vor Weihnachten noch etwas brauche, kriege online nichts mehr. „Da bleibt dann nur der stationäre Handel.“ Vor allem Elektronik, Spielwaren und Gutscheine seien viel verkauft worden. „Auch der Lebensmittelhandel hat noch einmal richtig angezogen, aber da wird das Hauptgeschäft am Montag sein“, so Päts weiter. Einzig Kleidung und Schuhe würden wenig gekauft. Für die Winterkollektionen sei es den meisten Berliner wohl zu warm.