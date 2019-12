Weihnachten in Tierpark und Zoo: So erleben die Panda Babys und Hertha das Fest

Was gibt es bei den beiden Panda-Zwillingen aus dem Berliner Zoo zu Nikolaus? Natürlich stehen bei den gut drei Monate alten Panda-Jungtieren keine Schokolade oder sonstige Leckereien auf dem Speiseplan – auch am Nikolaustag sorgt ausschließlich Muttermilch für die nötige Energie.

Berlin. Für die kleinen Alpaka-Mädchen Lilly und Schokolade wird es ein ungewöhnlicher Moment sein. Die beiden Jungtiere wurden im Herbst 2019 geboren. Es ist ihr erstes Weihnachtsfest im Tierpark. Sie haben noch nicht miterlebt, wie Pfleger Sascha Nartschick die Alpakas am Heiligabend bereits um 13.30 Uhr in den Stall ruft. Futter um diese Zeit? Das gibt es sonst nicht. Aber am 24. Dezember ist auch im Tierpark und im Zoo einiges anders. Tierische Weihnachten heißt: eine schönere Box, mehr Heu, mehr Futter.

„Da hat jeder Pfleger seine eigene Macke“, sagt Nartschick, der die Kamele betreut. Aber ein Ritual ist gleich. Nach dem Versorgen der Tiere am Mittag, beim Abschließen der Gitter und Ställe rufen sie ihren Tieren noch zu: „Frohe Weihnachten.“ Das vergisst keiner.

Nur Heiligabend schließen Zoo und Tierpark schon um 14 Uhr

Heiligabend ist der einzige Tag im Jahr, an dem Zoo und Tierpark bereits um 14 Uhr schließen. „Schließlich sollen die Pfleger auch noch Zeit haben, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen“, sagt Säugetier-Kurator Florian Sicks. Während die Stadt am Vormittag noch einmal aufdreht, alles rennt und hetzt, senkt sich über dem Tierpark schon langsame feierliche Ruhe.

Keine Futterlieferungen mehr, keine Mitarbeiter-Besprechungen. „Das Arbeiten ist an diesem Tag entspannter“, sagt Sicks. Und das würden auch die Tiere spüren. „Sie merken definitiv, dass Heiligabend etwas anders ist“, so der Kurator. Keine Besucher, keine Pfleger am Nachmittag, dafür eine kleine Überraschung zum Mittag.

Ein bisschen Mühe muss sein schon: Ein Erdmännchen erobert sich eine Traube vom Dach eines Papp-Lebkuchenhauses.

Foto: Zoo Berlin

Die Zeit, als die Malaienbären noch einen Adventskalender aus Schokolade bekommen haben, sind längst vorbei. Dennoch denken sich die Mitarbeiter immer noch etwas Besonderes aus. Das erzählt Florian Sicks bei einem Rundgang durch den Tierpark.

Natürlich geht es bei Eisbärenjungtier Hertha los. Sie tobt gerade mit einer grünen Tonne durchs Wasser. Hertha war vergangenes Weihnachten noch in der Wurfhöhle mit Mutter Tonja. Mit Kameras wurde überwacht, dass sie auch richtig trinkt. In diesem Jahr darf sich Hertha über ein echtes „Weihnachtsgeschenk“ freuen. Zur Feier des Tages bekommt sie eine Stück Melone. Das ist im Gegensatz zu den Äpfeln und Möhren, die sie sonst frisst, viel süßer und daher viel leckerer.

Weihnachten ist natürlich auch die Zeit der Rentiere. „Sie sind wahnsinnige Futterspezialisten“, erklärt Sicks vor ihrer Anlage. Mit Gras – wie es Kühe fressen – geben sie sich nicht ab, es müssen schon Kräuter, Moos und Flechten sein. Mit einer Extraportion Rentier-Moos werden die Tiere am Heiligabend beglückt. Bestens zufrieden über das kalte Wetter stehen auch die Poitou-Esel in ihrem Gehege. Die zotteligen französischen Hausesel werden zu Weihnachten die letzte Möhren-Kerze eines schmackhaften Adventskranzes aus Heu fressen.

2019 war ein sehr gutes Jahr für Zoo und Tierpark

So ähnlich geht es an Heiligabend in jedem Revier zur. „Für die Pfleger sind die Tiere ja fast so etwas wie Angehörige“, sagt Kurator Florian Sicks. Sie verbringen schließlich mehr Zeit mit ihren Schützlingen in Zoo und Tierpark als mit ihrer Familie zu Hause. Und deshalb haben zum Beispiel die Pfleger von Eisbärin Hertha und Eisbärenmutter Tonja zu Weihnachten auch noch einen Wunschzettel „im Sinne der beiden Tiere“ geschrieben, so Sicks. Darauf steht neues Spielzeug, das sie auf einer Internetseite gefunden haben unter dem Stichwort „Behavioural Enrichment“ – also für die Bereicherung ihres Lebensraums.

2019 war ein sehr gutes Jahr für Zoo und Tierpark. „Natürlich waren unsere Highlights die Bärchen, ob weiß oder schwarz-weiß“, sagt Sprecherin Christiane Reiss. Im Frühjahr durfte die kleine Eisbärin Hertha zum ersten Mal auf die Außenanlage im Tierpark, und Ende August wurden die Panda-Zwillinge im Zoo geboren. Die beiden Jungs lernen gerade laufen. Einer hat schon die ersten Schritte auf wackligen Pfoten geschafft.

Bereits zum vierten Advent wurden die Jungtiere, die schon sieben Kilogramm wiegen, mit ihrem ersten Spielzeug überrascht: einen Weidenball, der mit Bambusblättern gefüllt ist. Für die Besucher sind sie voraussichtlich Ende Januar zu sehen. Vorher müssen sie sicher laufen können. Noch liegen keine Besucherzahlen vor, aber die Eisbären und die Pandas haben als Publikumsmagneten mit Sicherheit mehr Gäste angezogen als im Vorjahr.

Geheimnisvolle Überraschung für die Ziegenherde: Welche Leckereien in der Kiste wohl versteckt sein mögen?

Foto: Zoo Berlin

Im Januar 2019 konnte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem das erste modernisierte Tierhaus - das Affenhaus - mit einer Ausstellung eröffnen. „Für das kommende Jahr steht bei uns neben vielen Bautätigkeiten auch die erste große Eröffnung an“, sagt Christiane Reiss. So solle noch vor Ostern das Alfred-Brehm-Haus im Tierpark eröffnen können. Das Raubtierhaus im Zoo, so der derzeitige Plan, werde in der zweiten Jahreshälfte 2020 fertig sein.

An den Weihnachtsfeiertagen, am 25. und 26. Dezember, geht der Betrieb in Zoo und Tierpark wieder normal weiter. Gerade zwischen den Jahren lohnt sich ein Winterspaziergang im Tierpark. Tagsüber sind viele Tiere, die kalte Temperaturen lieben oder an sie angepasst sind, wie Rentiere, Bisons, Trampeltiere, Esel und Ochsen zu sehen, aber auch stundenweise Giraffen und Zebras. Am Abend gehen dann die Lichter an. Zum ersten Mal veranstaltet der Tierpark die Lichtshow „Weihnachten im Tierpark“, die noch bis zum Januar zu sehen ist.