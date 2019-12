Chef der Wasserbetriebe Jörg Simon: „Wir denken über neue Wasserwerke nach“

Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Wasserbetriebe, Jörg Simon. Er besuchte die Morgenpost in der Redaktion am Kurfürstendamm.

Berlin. Kaum eine Branche spürt die Folgen des Klimawandels so direkt wie die Wasserversorger. Schon wird über die Nutzungsrechte am Spree-Wasser gestritten. Wasserbetriebe-Chef Jörg Simon erklärt, wie sich Berlin für die Zukunft aufstellen sollte.

Berliner Morgenpost: Herr Simon, gerade bekommen viele Hausbesitzer ja die Rechnungen für das Wasser, mit dem sie im heißen Sommer ihre Gärten gesprengt haben. Profitieren Sie eigentlich vom Klimawandel?

Jörg Simon: Jeder Kunde ist rein finanziell Profiteur des Klimawandels, weil mehr Mengendurchsatz bei fast gleichbleibenden Kosten für unser technisches System die Kubikmeterpreise stabilisiert. Durch den Mehrgebrauch von Sprengwasser haben wir zwar mehr Einnahmen. Aber der Gewinn daraus landet nicht in unserer Kasse oder wird ans Land Berlin ausgeschüttet. Sondern diese Erlöse werden in den nächsten zwei Kalkulationsperioden den Kunden zurückgegeben. Der Kunde bekommt jetzt mehr Wasser und bekommt über eine Tarifentlastung in den Folgejahren das zurück, was er mehr bezahlt hat. Damit fangen wir auch Inflation an anderer Stelle auf.

Schon lange redet niemand mehr über den Wasserpreis, der vor dem Rückkauf der Wasserbetriebe durch den Senat ein Dauer-Thema war. Sie machen immer noch riesige Gewinne von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr. Muss das eigentlich so viel sein oder sehen Sie Spielraum für Tarifsenkungen?

Bei 1,2 Milliarden Umsatz machen wir ungefähr 100 Millionen Euro Jahresergebnis. Wir liegen mit den Wasserpreisen etwa im Mittelfeld in Deutschland. Wir haben seit 2007/2008 die Preise konstant gehalten oder sogar abgesenkt. Und: Der Gewinn geht ans Land für Schulen, Straßen, Polizei…

Was ist eigentlich der größte Kostenfaktor beim Wasser?

Wir haben bei 1,2 Milliarden Euro Umsatz Personalkosten von 320 Millionen. 300 Millionen kosten die Abschreibungen auf unsere Anlagen. Dazu kaufen wir Fremdleistungen ein, die auch einen großen Block ausmachen.

Zwei Hitzesommer liegen hinter uns, weitere werden womöglich folgen. Können Klimawandel und die Dürre Berlins Wasserversorgung irgendwann gefährden?

Wir gewinnen 30 Prozent unseres Wassers aus dem Grundwasser, der Rest kommt aus Uferfiltrat. Die Brunnen stehen in der Nähe der Flüsse und fördern Wasser durch den Boden. Das Wasser hat durch diese natürliche Reinigung eine Spitzenqualität, aber wir sind von den Mengen in den Flüssen abhängig, stärker von der Spree als von der Havel. Durch die Staustufen steht das Wasser in Berlin relativ konstant, deshalb hatten wir auch 2018 und 2019 kein Problem, sowohl von den Mengen als auch von der Qualität her.

Wird das immer so bleiben?

Die Nutzungskonflikte bei der Spree sind schon da. Der Ostsee nahe Cottbus – ein ehemaliger Tagebau – wird geflutet, man stützt die Spree mit Wasser aus Talsperren, weil es zu wenig regnet: Unter dem Strich ist die Region zu trocken, manchmal fließt die Spree kaum noch, in Berlin sogar rückwärts. Die Spree ist ein wichtiges Thema für uns. Wir müssen mit Brandenburg und Sachsen klare Abmachungen halten, dass bestimmte Mengen und Qualitäten eingehalten werden.

Wie sieht es mit der Verschmutzung durch Sulfat aus?

Da gibt es einen Grenzwert für das Trinkwasser von 250 Milligramm pro Liter. Den halten wir ein. Die Spree liegt in Teilen darüber, was aber durch Verdünnung im Grundwasser ausgeglichen werden kann. An einem Messpunkt vor unserem Wasserwerk Friedrichshagen sollen 270 Milligramm eingehalten werden. Wenn das gelingt, dann passt das. Aber insgesamt sind wir dabei zu untersuchen, wie unser System ausgerichtet werden muss, um noch widerstandsfähiger gegen trockene und heiße Sommer zu werden.

Stehen denn mit dem Kohleausstieg weitere Probleme an?

Kurzfristig nicht, weil die Grundwasserpumpen in der Lausitz noch Jahrzehnte laufen werden. Gleichzeitig werden weitere Restlöcher geflutet und die Verdunstung steigt. Dabei muss die Sicherung der Trinkwasserversorgung Priorität haben. Darüber muss immer neu diskutiert werden. Aber die Landwirtschaft wird doch auch mehr Wasser beanspruchen, wenn es mit der Dürre so weitergeht. Wir führen Deutschlandweit eine Diskussion um den Vorrang der Trinkwasserversorgung vor anderen Wassernutzungen. Die wird sich intensivieren, wenn es so weiter geht.

Über welche Zeitperspektive reden wir bei diesen Szenarien?

Unser System hat die Stresstests der vergangenen beiden Trockensommer verkraftet. Aber das ist retrospektiv. Wir haben 2018 und 2019 rund 220 Millionen Kubikmeter Wasser verkauft. Vor der Wiedervereinigung lagen wir bei 365 Millionen Kubikmeter. Wir kommen also von einem ganz anderen Niveau und haben in den 1990ern sukzessive Wasserwerke außer Betrieb genommen, weil die Mengen zurückgegangen sind. Aber die Grundwasserneubildung in Berlin funktioniert ziemlich gut.

Was passiert, wenn der Absatz wieder ansteigt wegen der Klimakrise?

Man kann diese Mengen wieder gewinnen, muss dazu aber neue Wasserwerke bauen. Wir denken darüber nach, an welchen Standorten das geschehen könnte und wie dort die Qualitäten sind. Aber ein Mengenproblem werden wir nicht haben, auch weil wir die Abwasserreinigung immer mehr verbessern, deren Ablauf ja letztlich auch unsere Flüsse speist.

Sie werden also neue Wasserwerke bauen, weil der Bedarf nach Wasser zum Sprengen und Wässern von Grün steigen wird?

Wir denken darüber nach, wie wir unser System stabiler auch für Wetterextreme ausrichten können. Das schließt neue Standorte für Wasserwerke und auch Fördermengenverschiebungen zwischen den einzelnen Werken ein. Wir sind dabei, mit dem Land einen Masterplan Wasser zu erstellen und reden auch mit den Brandenburgern. Dort hatten ja manche Gemeinden ein Sprengverbot im Sommer.

Man muss sich schon langfristig als Wasserbetrieb auf ganz andere Bedingungen einstellen?

Ja, wir werden Veränderungen sehen. Wir haben alle Facetten des Klimawandels auf dem Tisch.

Eine Folge des Klimawandels ist ja vermehrter Starkregen. Müssen wir nicht die Stadt umbauen, um Überschwemmungen zu vermeiden, wie wir sie schon erlebt haben?

Wir müssen die Städte umbauen. Die Stadt muss viel grüner aussehen, schwammstadtgerecht. Das haben viele gemerkt. Auch private Bauträger sind sehr interessiert an dem Thema. Die haben nämlich Versicherungsfragen zu klären.

Wenn ich kein grünes Dach habe, zahlt die Versicherung nicht bei einer Überschwemmung?

Nein, die Versicherung erhöht die Preise für ihre Policen, wenn man keine Vorkehrungen trifft. Wir merken an dem starken Zulauf zu unserer Regenwasseragentur, welche Bedeutung das Thema hat. Wir müssen den im Vergleich wenigen Regen, der in Berlin fällt, in der Stadt halten und zusehen, möglichst wenig Wasser zu unseren Kläranlagen zu transportieren, denn danach fließt es letztlich über die Flüsse ab ins Meer. Und wir müssen die Frage nach dem Klima in der Stadt beantworten. Wie kriegen wir mehr Feuchtigkeit in die Stadt und halten sie hier? Viel Beton macht die Stadt viel wärmer. Deshalb sind die Themen Grün und Regenentwässerung ganz zentral.

Beim Neubau kann man das ja mitdenken. Wie lösen Sie das beim Altbaubestand?

Wir haben ja neben dem Hitze-Dürre-Thema auch die andere Seite der Medaille: Überflutungen bei Starkregen. Im Bestand sind wir dazu in enger Abstimmung mit der Umweltverwaltung. Wir werten Daten aus, wo wir Überflutungs-Hotspots haben. Und dann schauen wir, welche Möglichkeiten es dort zur Entlastung gibt. Die Holländer nutzen dafür zum Beispiel ein paar Handbreit tiefergelegte Sportplätze, auf die sie das Wasser leiten. Der Sportplatzbetreiber bekommt dann eine Pacht dafür, dass er gegebenenfalls seinen Platz nicht nutzen kann. Da muss man kreativ sein. Berlin muss Geld einstellen, um die Stadt umzubauen. Wir können dabei helfen.

Dann wäre also beim aktuellen Streit um die Karl-Marx-Allee aus ihrer Sicht der Grünstreifen in der Mitte viel besser als die Parkplätze?

Ich finde den Vorschlag gut, beides zu machen, Grün und ein paar Parkplätze. Darunter ist die U-Bahn, viel wird da nicht versickern, die Grünflächen speichern aber Wasser und verdunsten es dann verzögert Wir bauen natürlich unsere großen Speicher weiter aus, damit das Mischwasser bei Wolkenbrüchen nicht in die Spree gelangt.

Sie sind ja mit ihrem Tochterunternehmen Stadtwerke selbst unter die Öko-Strom-Produzenten gegangen. Das Projekt wurde lange als Bonsai-Stadtwerk verspottet. Wie sehen Sie die Perspektiven?

Das Land Berlin braucht ein Unternehmen, um die Energiewende nach vorne zu bringen und das man auch führen kann. Das haben wir jetzt. Aber aller Anfang war natürlich schwer. Die Stadtwerke sind jetzt klasse aufgestellt. Wir haben zwei Tochtergesellschaften, eine für das Privatkunden, die andere für das kommunale Geschäft. In der kommunalen Gesellschaft arbeiten wir mit den Wohnungsbaugesellschaften zusammen, mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH und den Bezirken. Mit allen drei setzen wir viele Projekte um. Wir bringen über energetische Sanierung, Blockheizkraftwerke, Energiekonzepte und viele Solaranlagen die landeseigenen Liegenschaften nach vorne. Zum Beispiel werden an der Friesenstraße 38 Polizei-Gebäude energetisch saniert. Unser Geschäft hat jetzt eine relevante Größenordnung. Die Politik will das und gibt uns volle Rückendeckung.

Aber diese Aktivitäten müssten doch massiv wachsen, dank Klimanotlage und den Bekenntnissen zum Klimaschutz?

Unbedingt. Aber ein deutliches Wachstum kommt natürlich nicht einfach so. Wir haben unterschiedliche Nutzerinteressen, die Komplexität ist hoch. Ich muss die Stadtwerke wirtschaftlich führen. Wir haben seit dem Start vor vier Jahren zehn Megawatt Photovoltaik gebaut, davon vier Megawatt 2019 und damit mehr als jeder andere in Berlin. Allein mit der BIM und den Bezirken haben wir jedes kommende Jahr fünf weitere Megawatt in der Pipeline. Und das kann noch mehr werden.

Wird sich der Mietendeckel auf diese Entwicklung auswirken?

Ich glaube schon, dass es eine gewisse Zurückhaltung geben wird, auch bei energetischer Sanierung. Aber wir werden weiter Projekte umsetzen. Denn man kann ja in sich rechnen, ob sich eine Solaranlage und ein Mieterstromkonzept für einen Wohnblock lohnt. Schon heute kommen wir mit solchen Projekten unter den regulären Strompreis.

Und wenn der CO2-Preis weiter steigt, wird es noch lohnender.

Dennoch kämpfen wir bei Mieterstromprojekten oft um die Akzeptanz der Bewohner. Manchmal sammeln wir ohne großen Aufwand 60 Prozent der Mieter ein, anderswo nur 15 Prozent.

Sie investieren auch in Windkraft. Würden sie von den diskutierten Abstandsregelungen von Windrädern zu Wohnhäusern betroffen?

Wir beginnen gerade in der Nähe von Bernau mit dem Bau von neun Windkraftanlagen . Die allein können regionalen Öko-Strom für rund 31.000 Zweipersonenhaushalte liefern. Das ist das aktuell größte deutsche Wind-Neubau-Projekt. Aber wir brauchen für die Energiewende einen weiteren Anlagenbau. Wenn es zu den 1.000 Metern Anstand kommen sollte, wird der Ausbau der Windenergie massiv beeinträchtigt, nicht nur bei uns.

Sie investieren enorm viel Geld in die nächste Reinigungsstufe ihrer Klärwerke. Macht das eigentlich Sinn, viel Geld auszugeben, um die letzten Rückstände rauszufiltern?

Wir erfüllen eine Vorgabe der Europäischen Union und setzen um, was die Länder Berlin und Brandenburg aus dieser Vorgabe lesen. Es gibt ja Reinigungsziele, die für verschiedene Gewässer festgelegt und runter gebrochen werden von der Elbe auf die Nebenflüsse Havel und Spree. Demnach müssen wir beim Thema Phosphor besser werden. Ich denke, man hätte das gesamtvolkswirtschaftlich auch anders betrachten können. Diese neuen Anlagen stoßen viel Kohlendioxid aus, zahlen also nicht auf die Qualität der Umwelt an sich ein. Wir müssen sehen, dass wir sauberen Strom erzeugen, um diese Anlagen zu betreiben.

Sie müssen auch die alten Rohrleitungen erneuern. Das werden die Berliner merken. Wann werden die großen Magistralen aufgerissen?

Wir sanieren ja laufend, das kann jeder sehen. Aber bei den großen Leitungen war das Land lange zurückhaltend, was die Baugenehmigungen betrifft. Denn solche Arbeiten greifen schon massiv in den Verkehr ein. Am Tempelhofer Damm und an der Landsberger Allee. Dort liegen große Leitungen, die müssen erneuert werden. Am Te-Damm machen wir das gemeinsam mit anderen Versorgern Hand in Hand, an der Landsberger haben geprüft, das im Tunnelbau zu machen. Das funktioniert aber nur zum Teil, weil man an Kreuzungen, die es für Leitungen auch unter der Erde gibt, immer wieder raus muss. Läuft denn inzwischen die Koordination zwischen den Leitungsbetreibern, die gemeinsam die Straßen aufbuddeln sollen? Es ist besser geworden, aber optimal ist es noch nicht. Die Königsaufgabe ist es, die Sanierungspläne für die nächsten Jahre abzustimmen.