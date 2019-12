S-Bahn, BVG: So fahren Busse und Bahnen in Berlin

Nahverkehr Weihnachten in Berlin: So fahren Busse und Bahnen

Berlin. Wer Weihnachten auf den Rotwein zur Gans nicht verzichten möchte, kann sein Auto getrost stehen lassen. Die Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn sind an den Feiertagen und auch zu Silvester abends und auch in der Nacht durchgehend im Einsatz.

So fährt die U-Bahn an Weihnachten

Die Berliner U-Bahn fährt vom 23. bis zum 26. Dezember sowie am 30. und 31. Dezember ohne die übliche nächtliche Betriebspause. Ausgenommen davon sind die beiden Minilinien U4 und U55. Am 24. Dezember wird auf allen Bus- und Bahnlinien tagsüber nach dem Sonnabendfahrplan gefahren. In der Zeit von 8 Uhr bis etwa 15 Uhr wird dabei auf den meisten Verbindungen ein Fünf-Minuten-Takt angeboten. Insgesamt werden an Heiligabend 3500 Fahrer sowie Mitarbeiter in den Leitstellen, bei der Infrastruktur, der Sicherheit und vielen anderen Bereichen im Dienst sein, so ein BVG-Sprecher.

Weihnachten in Berlin – So fährt die S-Bahn

Bei der Berliner S-Bahn gilt am 23. und am 27. Dezember der Ferienfahrplan, das bedeutet, dass auf den Linien S1 (Wannsee–Oranienburg), S3 (Erkner–Spandau) und S5 (Strausberg Nord–Westkreuz) die an Wochentagen üblichen Verstärkerzüge im Berufsverkehr entfallen.

Am 24. Dezember fährt die S-Bahn bis etwa 17 Uhr gleichfalls nach dem Sonnabendfahrplan, anschließend wird aufgrund der erfahrungsgemäß geringen Nachfragen auf allen Linien nur noch ein 20-Minuten-Takt angeboten. Ausnahme sind die Züge auf den Ringbahnlinien S41 und S42, die alle zehn Minuten fahren. Dagegen wird der Zugverkehr auf der S26 (Teltow Stadt–Waidmannslust) nach 17 Uhr ganz eingestellt. Am 25. und 26. Dezember fährt die S-Bahn nach dem Sonntagsfahrplan – mit oft kürzeren Zügen und längeren Takten.

Das ist der Fahrplan des Regionalverkehrs

Der Regionalverkehr wird innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am Neujahrstag nach dem Sonntagsfahrplan gefahren. An Heiligabend gilt bis mittags weitgehend der reguläre Fahrplan, ab 15 Uhr dann der Sonntagsfahrplan.

Silvester 2019 in Berlin - Das ist der Fahrplan der S-Bahn

Zu Silvester verkehrt die S-Bahn bis etwa 21 Uhr wie an einem Sonnabend, bis 7 Uhr fahren dann die Züge auf den Linien S1, S2, S25, S3, S41, S42, S46, S47 S5, S7, S75, S8 und S9 durchgehend alle 20 Minuten.

Auf mehreren Strecken werde das Angebot bis zum Neujahrsmorgen auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet, kündigte die Bahntochter an. Das gilt etwa für die Ringbahn sowie Abschnitte der S1, S2, S3 und der Stadtbahn. Die S8 ist dagegen zwischen Blankenburg und Birkenwerder nur im Stundentakt unterwegs. Die S26, S45 und S85 werden nur bis etwa 1 Uhr bedient.

U-Bahn fährt Silvester durchgehend

Auch die U-Bahn fährt in der Silvesternacht durchgehend (außer auf der Linie U55). Die BVG will auf den meisten Linien zusätzliche Fahrten zum regulären Fahrplan anbieten, auch auf vier Straßenbahn- und 18 Buslinien wird der Takt in der Nacht verdichtet.

Wegen der Silvesterfeier am Brandenburger Tor wird die U55 ab 16 Uhr aus Sicherheitsgründen komplett eingestellt, die Busse in diesem Bereich umgeleitet. Die BVG empfiehlt die Anfahrt mit der U2, U6 oder U9. Bei der S-Bahn wird aus Sicherheitsgründen die Station Brandenburger Tor am 31. Dezember von voraussichtlich 16 bis etwa 3 Uhr geschlossen, die Züge fahren dann dort durch. Besuchern der Partymeile am Brandenburger Tor empfiehlt die S-Bahn, in den Bahnhöfen Friedrichstraße, Potsdamer Platz oder Hauptbahnhof auszusteigen.