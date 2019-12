Verdächtiger Koffer sorgt für Verzögerungen im Bahnverkehr

Reisende steigen im Hauptbahnhof in einen Zug.

Berlin. Der Fund eines verdächtigen Koffers am Berliner Hauptbahnhof hat am Sonntagmorgen zu Verzögerungen im Bahnverkehr geführt. Der S-Bahn-Verkehr war zwischen Tiergarten und Friedrichstraße über eine Stunde lang unterbrochen, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. Fern- und Regionalzüge hielten nicht an den oberen Gleisen des Hauptbahnhofs. Laut Bundespolizei stellte sich der Koffer als ungefährlich heraus. Die Polizei hatte Teile der obersten Ebene des Hauptbahnhofs gesperrt. Spezialisten waren im Einsatz.