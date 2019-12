Verkaufsoffener Sonntag am 4. Advent -Welche Geschäfte geöffnet haben

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Zwei Tage sind es noch bis Heiligabend. Am heutigen vierten Advent haben nochmals viele Berliner Geschäfte geöffnet. Viele Geschäfte und Shoppingcenter haben zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet, einige schließen sogar erst um 20 Uhr.

„Wir gehen davon aus, dass der kommende Sonntag einer der umsatzstärksten Tage wird“, erklärt Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands. Erwartet werden nicht nur Berliner, sondern auch zahlreiche Besucher aus dem Umland. Auch am Montag gehe Päts noch von hohen Verkaufszahlen aus. Im Berliner Ladenöffnungsgesetz ist festgelegt, dass es pro Jahr acht feste, stadtweite verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage gibt. Zur Öffnung der Verkaufsstellen besteht keine Pflicht. Die Berliner Morgenpost hat eine Auswahl der an diesem Sonntag geöffneten Einkaufszentren, Supermärkten, Elektromärkten und Möbelhäuser und Baumärkten zusammengestellt.

In der City West das KaDeWe, das Europa-Center und das Bikini Berlin geöffnet

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder einfach so Lust auf einen Einkaufsbummel hat, kann heute in der Mall of Berlin oder in den Potsdamer Platz Arkaden sowie im ALEXA und in den Galeries Lafayette shoppen gehen. Ebenfalls haben in der City West das KaDeWe, das Europa-Center und das Bikini Berlin geöffnet. Darüber hinaus öffnen zahlreiche Läden in den Wilmersdorfer Arkaden, im Gesundbrunnen Center und im Marktplatz Center Helle Mitte.

Auch die Spandauer Arkaden sowie die East Side Mall, das East Gate und die Arkaden in der Schönhauser Allee öffnen. In Steglitz öffnen Boulevard Berlin, das Einkaufszentrum Forum Steglitz und das Schloss.

In Neukölln haben die Gropius Passagen und die Neuköllner Arkaden geöffnet. Auch im Linden Center in Hohenschönhausen und im Ring Center in Lichtenberg kann man an diesem Sonntag einkaufen. Neben den großen Einkaufszentren beteiligen sich auch kleine Fachgeschäfte an diesem verkaufsoffenen Sonntag in Berlin und erhoffen sich ordentlich von dem Weihnachtsgeschäft zu profitieren.

Für den Fall, dass noch etwas für das Weihnachtsessen fehlt, kann man ebenfalls in vielen Supermärkten einkaufen gehen. Zum Beispiel lockt Kaufland mit Rabatten. Aber auch einige Filialen der Supermarktketten Netto, Edeka und Rewe sowie Lidl haben geöffnet. Elektronische Geräte können Sie heute unter anderem bei Saturn am Alexanderplatz, Europa-Center und Park Center Treptow sowie in fast allen MediaMarkt und Medimax Filialen Besorgungen tätigen. Ebenfalls geöffnet haben die Berliner Möbelhäuser von Ikea, Möbel Höffner, Poco sowie Porta und Teppich Kibek Berlin.