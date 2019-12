Auf Schleuserfahndung im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Auf einem Parkplatz an der A15 unweit der Anschlussstelle Forst (Lausitz) überprüfen Beamte am Morgen mehrere Fahrzeuge.

Berlin. Um neun Uhr morgens steht ein blau-weiß-gelbes Auto der Bundespolizei auf der Autobahn A15 in Richtung Berlin. Unweit der südbrandenburgischen Stadt Forst blickt ein Beamter in gelber Jacke durch ein Fernglas. Die Grenze zu Polen an der Neiße liegt knapp drei Kilometer östlich von hier. Stetig rollt der Verkehr an diesem Mittwochmorgen von dort heran. Immer wieder hebt der Bundespolizist seine Kelle und fordert einzelne Fahrzeuge auf, auf einen anliegenden Parkplatz zu fahren. Dort warten rund zwei Dutzend weitere Bundespolizisten um Pkw, Lkw und Kleintransporter zu kontrollieren.

Die Beamten suchen nach Schleusern und Personen, die auf den Straßen in Richtung Berlin illegal nach Deutschland einreisen. Denn haben diese erstmal in die deutsche Hauptstadt erreicht, sind sie für die Behörden kaum noch auffindbar. Seit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) solche Kontrollen Anfang November anordnete, werden sie auch verstärkt in Brandenburg durchgeführt. Die Grenzkontrollen, die 2007 an der EU-Binnengrenze zwischen Deutschland und Polen abgeschafft wurden, führe man aber nicht wieder ein, sagt Jens Schobranski, Sprecher der auch für Brandenburg zuständigen Bundespolizeidirektion Berlin. „Es sind keine stationären, systematischen Kontrollen, sondern intensivere, stichprobenartige Fahndungen im Grenzgebiet.“

Seit Anfang November rund 42.000 Kontrollen in Berlin und Brandenburg

Insgesamt habe man in den vergangenen sechs Wochen mehr als 42.000 Personen auch an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld kontrolliert und dabei mehr als 150 Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht sowie rund 175 sonstige Delikte wie Fahren unter Alkoholeinfluss oder Schmuggel festgestellt, so Schobranski weiter. „Es gab auch eine ganze Reihe an sogenannten Fahndungstreffern – insgesamt 300“, so der Sprecher weiter. Dabei habe man auch sieben Personen festnehmen können, die per Haftbefehl gesucht wurden – darunter einen mutmaßlichen Mörder. „Durch so eine verdichtete, intensivierte Fahndung hat man natürlich ein ganz anderes Ergebnis, als wenn das sonst im normalen Duktus passiert.“

Der Hubschrauber mit den Beamten der Beweismittel- und Festnahmeeinheit landet auf einem Acker unweit des ehemaligen Grenzübergangs Sacro an der Bundesstraße 157.

Foto: David Heerde

Die Kontrolle an diesem Mittwoch ist die bisher größte ihrer Art in Brandenburg. Ab dem Morgen sind rund 280 Beamte entlang des gesamten Grenzverlaufs von der Lausitz im Süden bis zur Uckermark im Norden unterwegs. Grundsätzlich sind die Abschnitte vor Ort zuständig – entlang der Grenze die Bundespolizeiinspektionen Forst, Frankfurt (Oder) und Angermünde. Dabei werden sie auch immer wieder von anderen Kräften unterstützt. Erstmals waren nun auch Spezialkräfte im Einsatz. So wurden sieben Mann einer Beweismittel- und Festnahmeeinheit (BFE) aus Blumberg bei Berlin mit dem Hubschrauber nach Forst geflogen, wo sie den Tag über bei den Kontrollen halfen. Eine weitere Einheit war im Nordbrandenburg im Einsatz. Die BFE ist keine normale Hundertschaft, sondern eine bei der Bereitschaftspolizei auf die Beweissicherung und Festnahme meist gewalttätiger Straftäter spezialisierte Gruppe, die in Gefahrensituationen unterstützend tätig wird. Die Feststellung eines Gewalttäters fange oft bei einer Kontrolle an, sagt Sprecher Schobranski. Daher sei der Einsatz an der Grenze ein gutes Training für die Spezialkräfte.

Beamten prüfen, ob gegen Fahrer ein Haftbefehl vorliegt

Die Kontrollen laufen dabei nach dem immer gleichen Muster ab. Teams aus zumeist drei Beamten halten einen Wagen an. Einer bittet den Fahrer zunächst, den Motor abzustellen. Dann verlangt er den Pass oder Ausweis aller Insassen sowie den Führerschein des Fahrers und die Fahrzeugpapiere. Per Smartphone werden die Ausweisdokumente gescannt. So wissen die Beamten nach wenigen Sekunden, ob nach dem Inhaber gefahndet wird oder ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Bei Nicht-EU-Bürgern, wie einer Gruppe aus sieben Ukrainern, wird außerdem geprüft, ob sie gültige Visa haben. Da dies der Fall ist, dürfen sie ihre Fahrt gen Westen nach wenigen Minuten fortsetzen.

Ist das Innere eines Wagens nicht einsehbar, muss der Fahrer den Kofferraum öffnen. Ist wie hier alles in Ordnung, darf er weiter. Über den Tag verteilt fanden die Beamten so unter anderem Waffen und illegales Feuerwerk.

Foto: David Heerde

Während die Dokumente untersucht werden, steht ein weiterer Beamter vor dem Fahrzeug und behält die Insassen im Blick. Der dritte schaut in den Kofferraum. Ist dieser, wie bei den meisten Kleintransportern, nicht einsehbar, muss der Fahrer aussteigen und ihn öffnen. Werden keine verdächtigen Gegenstände wie Waffen, Drogen oder Schmuggelware gefunden und sind die Papiere aller Reisenden in Ordnung, können sie meist nach wenigen Minuten weiterfahren. Etwas länger dauert es bei Lastwagen, wo es die Frachtpapiere zu prüfen gilt. „Schleusung kann auf mehrere Wegen stattfinden: Im Pkw als Familie getarnt, in einem Wohnmobil, im Kleintransporter oder versteckt hinter der Fracht in einem Lkw“, erklärt Sprecher Schobranski. Entsprechend werfen die Beamten auch einen Blick in den Laderaum der Laster.

Die Kontrollen sind an diesem Tag relativ kurz. So besteigen die Beamten der BFE nach einer Dreiviertelstunde wieder den Helikopter und werden von der A15 zum ehemaligen Grenzübergang an der Bundesstraße 157 bei Sacro nördlich von Forst geflogen. Auch hier sind sie nicht länger im Einsatz. Zwar könne man auch länger an einem Ort bleiben, sagt Sprecher Schobranski. „Wenn wir aber immer wieder unterschiedliche Kontrollstellen einrichten, sind wir nicht so berechenbar für Schleuser oder Menschen, die unerlaubt einreisen wollen und unsere Maßnahmen natürlich beobachten.“ So könnten Ausweichbewegungen abgefangen werden. Zum Teil würden Kontrollen zunächst abgebaut, damit sich die Gegenseite in Sicherheit wiegt, und dann wieder errichtet.

Die Beamten ziehen dabei deutsche wie polnische Fahrzeuge gleichermaßen aus dem Verkehr. Zum Teil erhalten sie dabei Hinweise von Zivilstreifen, die im Umkreis unterwegs sind und Ausschau nach verdächtigen Fahrzeugen halten. Ansonsten stelle sich die Frage, wie das Auto aussieht und ob etwa die Scheiben getönt sind, sagt Schobranski. „Es gibt ein paar Kennzeichen, wo es sich lohnt, die Wagen zu kontrollieren.“ Etwa weil die entsprechenden Regionen in Polen auf bekannten Schleuserrouten liegen oder man Erkenntnisse über Sammelstellen dort habe.

Auch kleinere Kontrollen in Guben und Frankfurt (Oder)

Die Neiße trennt Guben vom polnischen Gubin, eine Brücke verbindet beide Städte. Auch hier wurde kontrolliert.

Foto: David Heerde

Auch in der Altstadt von Guben finden an diesem Mittag Kontrollen statt. Im Sekundentakt fahren Autos aus dem benachbarten polnischen Gubin über die Neißebrücke. In Frankfurt werden am frühen Nachmittag auch Fußgänger überprüft, die über die Stadtbrücke aus Słubice kommen. Dabei werden auch zwei 25-Jährige aus dem Verkehr gezogen, bei denen Drogen gefunden wurden.

Am späteren Nachmittag ist dann eine Kontrolle an der A12 unweit der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) West eingerichtet. Auch hier werden die lokalen Beamten wieder von Kräften einer Einsatzhundertschaft aus Blumberg unterstützt. Ein großer Fang gelingt auch hier nicht. Sieben Männer in einem Kleintransporter stellen sich als Gruppe polnischer Arbeiter auf dem Weg nach Berlin heraus. Auch in zwei Reisebussen aus Lettland und Polen haben alle Passagiere gültige Papiere.

Insgesamt dauerten die Kontrollen im gesamten Grenzgebiet noch bis vier Uhr morgens an, wie Sprecher Schobranski am folgenden Tag erklärt. Mehr als 2000 Personen seien dabei überprüft worden. Der große Treffer sei dabei aber ausgeblieben. Insgesamt habe man elf Delikte festgestellt, davon vier Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Darunter sei ein in Berlin gemeldeter Vietnamese gewesen, der mit gefälschten spanischen Dokumenten reiste, und ein Kameruner mit einer abgelaufenen Duldung. „Er muss sie jetzt bis zum 23. Dezember bei der Ausländerbehörde verlängern lassen“, sagt Schobranski.

Auf einem Parkplatz an der Autobahn 12 überprüfen die Beamten die Papiere und ermitteln, ob die Inhaber gesucht werden oder ob sogar ein Haftbefehl gegen sie vorliegt.

Foto: David Heerde

Außerdem sei ein Syrer ohne Dokumente aufgegriffen worden, der aber einen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland nachweisen konnte. Da auch EU-Bürger beim Grenzübertritt gültige Papiere bei sich führen müssen, habe ein Pole ohne Ausweis gegen das Freizügigkeitsrecht verstoßen. Außerdem habe es zwei Fahndungserfolge gegeben. Ein wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesuchter 39 Jahre alter Pole flüchtete aber bei der Kontrolle zurück in sein Heimatland. Weil er dabei fast eine Polizisten rammte, werde nun gegen ihn auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Daneben habe man Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, das Sprengstoff- und das Waffengesetz festgestellt, die an die Landespolizei weitergegeben wurden.

Insgesamt 20 illegal Eingereisteinnerhalb einer Woche gefunden

Deutlich mehr Erfolg hatten die Beamten zwei Tage zuvor am Montagnachmittag. Dort wurden elf unerlaubt eingereiste Personen in einem slowakischen Transporter auf der A15 an der Anschlussstelle Forst aufgegriffen. Ein Erfolg, der sich nun in der Nacht zu Sonnabend bei einer Kontrolle auf der gleichen Autobahn weniger Kilometer westlich bei Roggosen wiederholte, wie Schobranski am Sonnabendnachmittag sagt. Dort seien neun Personen ohne gültige Papiere festgestellt worden – ein Afghane, ein Iraner und sieben Iraker. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.