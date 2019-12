Berlin. Zu Weihnachten öffnen die Deutschen ihre Geldbörsen. Zu keiner anderen Jahreszeit wird mehr für gute Zwecke gespendet. Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) gibt Hinweise, wie und an wen man wirksam spendet.

Herr Wilke, die Spendenbereitschaft in Deutschland steigt. Werden die Deutschen spendabler oder wird die Not größer?

Burkhard Wilke: Die Spendensumme steigt, allerdings nur leicht oberhalb der Inflationsrate. Die Zahl der Spendenden liegt internationalen Studien zufolge in Deutschland hingegen über die Jahre ziemlich stabil zwischen 45 und 50 Prozent. Aber noch positiver ist, dass sich die Geldspenden privater Haushalte in Höhe von derzeit rund 8,3 Milliarden Euro positiv entwickeln, obwohl sich das Spendenverhalten sehr verändert hat. Die Religiosität der Menschen ist inzwischen weitgehend weggebrochen. Aber die Religiosität war über Jahrzehnte und Jahrhunderte ein ganz wesentlicher Spendenimpuls. Die Kirchen waren auch wichtige Spendenorte, mit der Kollekte und anderen Sammelaktionen. Wenn man bedenkt, für wie wenige die religiöse Motivation zum Spenden heute noch von Belang ist, ist es fast verwunderlich, dass das Spendenvolumen weiter steigt. Es gelingt den Organisationen und Initiativen auf der einen Seite und den Spenderinnen und Spendern auf der anderen, den Draht zueinander zu halten. Dahinter steckt auch viel anspruchsvolle „Beziehungspflege“, sprich Öffentlichkeitsarbeit.

Zählt zu den 8,3 Milliarden Euro nur die Spende mit Bescheinigung oder auch der Euro für den Obdachlosen auf der Straße?

Da ist auch der Euro auf der Straße dabei. Denn unsere Berechnungen stützen sich auf das sozio-oekonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Soll man den Bettlern auf Straße, in der U- oder S-Bahn überhaupt Geld geben?

Gerade in Berlin erleben wir immer häufiger, dass Menschen betteln. Aus unserer Sicht wäre vor allem wichtig, dass man diesen Menschen Wahrnehmung schenkt und nicht achtlos wie an einem „Straßenmöbel“ vorbeigeht. Ob man dann noch einen oder zwei Euro gibt, ist gar nicht so sehr das Entscheidende. Das kann und sollte man aus unserer Sicht durchaus tun. Noch besser wäre es, wenn man sich abends daran erinnert und dann zehn oder 20 Euro zum Beispiel an die Hilfsorganisation der Berliner Morgenpost „Berliner helfen“ oder andere erfahrene Organisationen spendet, die dann Obdachlosen und anderen Bedürftigen auch systematisch helfen.

Es hält sich das Vorurteil, dass hinter den Bettelnden auf der Straße organisierte Banden stehen. Ist das so?

Da streiten sich die Fachleute. In einigen Fällen ist das sicher so, aber Sozialarbeiter weisen auch daraufhin, dass, selbst wenn es so ist, das ja keine Schauspieler sind. Diesen Menschen geht es tatsächlich schlecht. Man könnte überlegen, ob man denen einen Kaffee oder etwas zu essen anbietet. Inwieweit es tatsächlich organisierte Banden gibt, die diese Menschen ausbeuten, darüber gibt es leider keine gesicherten Erkenntnisse.

Wofür spenden die Deutschen? Gibt es da Trends?

Das ist ziemlich stabil. 75 Prozent der Spenden werden sozialen Zwecken gewidmet, sowohl im In- als auch im Ausland. Die anderen 25 Prozent teilen sich auf die übrigen Zwecke auf, insbesondere Tierschutz, Umwelt- und Naturschutz, Sport und Bildung.

Besteht die Gefahr, dass die Spenden Notlagen ausgleichen sollen, für die eigentlich der Sozialstaat zuständig wäre?

Hier in Deutschland hat das Spenden für Soziales eine ergänzende Funktion. Diese 75 Prozent gehen nach unseren Erkenntnissen überwiegend ins Ausland, das betrifft unseren Sozialstaat also nicht. Natürlich gibt es diese Diskussion zum Beispiel im Rahmen der Tafeln. Sie weisen darauf hin, dass sie wichtige Arbeit leisten, aber auch, dass der Staat zu wenig für bedürftige Menschen unternimmt. Da gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis, aber das sollte niemand an einer Spende für soziale Zwecke hindern. Denn im Zweifelsfall befähigt man Einrichtungen wie die Tafeln damit auch dazu, auf politischer Ebene Druck für eine Stärkung des Sozialstaats zu machen.

Wie erkennt man seriöse Spendenorganisationen?

Zum einen sollte man in seinem eigenen Umfeld schauen. Häufig kennt man einen Förderverein, eine Kulturstiftung oder eine Obdachlosen-Initiative, deren Verantwortlichen man ganz persönlich vertraut. Zum zweiten bietet unser DZI-Spendensiegel eine ganz verlässliche Vertrauensbrücke, weil wir durch unsere jährlichen Prüfungen die Vertrauenswürdigkeit regelmäßig prüfen. Außerdem sollte man sich auf unsere Warnungen und negativen Bewertungen achten. Wir haben auf unserer Homepage ungefähr 30 bis 40 Organisationen, die wir negativ einschätzen. Wir dokumentieren auch die Sammlungsverbote, die die staatliche Sammlungsaufsicht in Rheinland-Pfalz herausgibt.

Was kann man zusätzlich tun?

Man sollte zusätzlich die Art der Werbung im Blick haben. Wenn ich mich bedrängt fühle, sei es durch einen extrem emotionalen Brief, der mir eine persönliche Mitverantwortung suggeriert, oder eine extrem aufwändige Beigabe dabei ist, etwa eine Einkaufstasche oder ein Regenschirm, dann sollte ich diese Spendeneinrichtung meiden. Wenn man diese Faustregeln berücksichtigt, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.

Streiten Organisationen mit ihnen, denen Sie das Spenden-Siegel verweigern?

Wir haben häufiger Konflikte mit Organisationen, von denen wir direkt abraten. Organisationen, denen wir das Siegel vorenthalten, haben die Möglichkeit, sich an den Beschwerdeausschuss zu wenden. Das ist ein unabhängiges Gremium, das das letzte Wort hat. Dieser Ausschuss hat in den vergangenen 27 Jahren fünf Mal entscheiden müssen. Bisher hat er dabei in in allen Fällen unsere Entscheidungen bestätigt.

Es gibt ja auch unter Siegeln einen Wettbewerb. Wie kann man als Außenstehender erkennen, was ein seriöses Siegel ist und was möglicherweise ein Feigenblatt-Siegel ist?

Es gibt nur ein - wirkliches unbedeutendes - Siegel, vor dem wir warnen. Das ist das sogenannte „Europäische Spendensiegel“. Das ist der reichlich absurde Versuch von zwei berufsmäßigen Spendenberatern, sich ein Siegel nach ihren Wünschen zu gestalten. Es gibt mehrere Zeichen oder Zertifikate, bei denen es nicht einfach ist zu verstehen, welche Aussagekraft sie haben. Davon ist aber keins wirklich unseriös. Für uns ist sehr wichtig, dass wir als DZI keine Mitgliederorganisation sind, so dass insbesondere die von uns geprüften Organisationen nicht gleichzeitig die Kontrolle über die von uns angewandten Standards und Prüfmethoden haben. Wir werden als Stiftung bürgerlichen Rechts getragen vom Bundesfamilienministerium, dem Deutschen Städtetag, dem Land Berlin, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, so dass wir vollkommen unabhängig entscheiden können.

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie?

Wir überprüfen die Leitungs- und Aufsichtsstruktur, die Ethik der Spendenwerbung, die Angemessenheit der Gehälter, die Transparenz und schließlich die Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung. Dazu berechnen wir die Werbungs- und Verwaltungskosten sehr genau. Diese Kosten sollten nicht über 30 Prozent der Gesamtausgaben liegen. Durchschnittlich haben unsere Siegelorganisationen einen Werbe- und Verwaltungsanteil von 12 Prozent. Außerdem gibt es bei unserer Spenden-Siegel-Prüfung noch weitere Kriterien – alles nachzulesen in den Siegel-Leitlinien.

Ganz aktuell gibt es einen Fall bei der AWO Frankfurt, wonach sich die Chefs dort sagenhafte Gehälter zugeschustert haben. Schadet so etwas der Spendenbereitschaft?

Jeder Skandal, der irgendwie mit dem Thema Gemeinnützigkeit oder Spenden zu tun hat, schadet der Reputation aller Spenden sammelnden Organisationen. Deswegen haben sich viele von ihnen für unser Spenden-Siegel entschieden, um ein intensives, vertrauenswürdiges Prüfsystem zu unterstützen. Umso wichtiger ist es, solche Fälle konsequent aufzuklären und die Lehren daraus zu ziehen. Wenn es, wie bei der AWO, um überhöhte Vorstandsgehälter geht, so haben wir für unsere Spendensiegel-Organisationen schon seit 2011 die Verpflichtung, dass die Leitungsgehälter veröffentlicht werden müssen.

Inwieweit erleichtert oder erschwert die Digitalisierung ihre Arbeit?

Vor allem hat die Digitalisierung geholfen, unsere Arbeit bekannter zu machen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir veröffentlichen seit 2012 alle unsere Entscheidungen digital. Das hat der Wahrnehmung unserer Auskünfte um den Faktor 100 verstärkt. Auf der anderen Seite: Spendenmissbrauch ist wie Wasser – Er sucht sich seinen Weg. Wenn wir in unsere historischen Lexika schauen, dann finden wir schon im Jahr 1911 den Begriff des Wohlfahrtsschwindels. Da gibt es zum Teil die gleichen Missbrauchsformen, die es auch heute noch gibt.

Welche zum Beispiel?

Zum Beispiel wurde schon damals beim Verkauf von Waren versprochen, einen guten Zweck zu unterstützen. Das gibt es heute im Internet. „Amazon Smile“ würde ich zwar noch nicht als Wohlfahrtsschwindel bezeichnen, aber es ist doch nah dran, wenn Amazon seine Kunden offensiv damit ködert, sie würden mit dem Kauf etwas Gutes leisten. Wenn man sich das dann genauer anschaut, stellt man fest, dass der Anteil, den Amazon dann spendet, viel geringer als bei anderen Plattformen dieser Art. Außerdem bietet „Amazon Smile“ für die begünstigten Organisationen keine belastbare Prüfung, obwohl das Unternehmen online einen anderen Eindruck erweckt.

Es gibt nun auch immer wieder über das Internet verbreitete Aufrufe zu Spenden für besonders schlimme Einzelfälle. Ist das potenziell unseriös?

Beim Spendensammeln muss man unterscheiden, zwischen Spenden an eine Organisation und private Spendenaktionen. Mit neuen Anbietern wie „GofundMe“ oder der Facebook-Spendenfunktion kommen neue Akteure aufs Spielfeld, bei denen man private Spendenaktionen mit einer großen Reichweite verbinden kann. Da liegt für uns als Spenderberatung künftig eine große Herausforderung. In vielen Fällen werden das berechtigte Spendenaktionen sein, wir als Spendenberatung weisen aber darauf hin, dass das Risiko bei solchen privaten Spendenaufrufen ganz bei den Spendern liegt. Hier in Berlin gibt es die Spendenplattform „Betterplace“. Die hat diese privaten Spendenaktionen inzwischen aufgegeben, weil das Risikomanagement für sie zu kompliziert geworden ist. In anderen Ländern, wie den USA, haben solche Plattformen eine größere Bedeutung. Dort ersetzen sie für viele Menschen quasi die Krankenversicherung.