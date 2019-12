Berlin. Die Deutschen haben vergangenes Jahr so viel Geld gespendet wie nie. Insgesamt gaben die Bürger im Jahr 2018 8,3 Milliarden Euro für gute Zwecke. Das entspricht einer Steigerung von 204 Millionen Euro oder 2,5 Prozent. Das geht aus dem Spenden-Almanach 2019 des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) hervor, der kommende Woche offiziell veröffentlicht wird.

Vor knapp zehn Jahren landeten nur etwas über fünf Milliarden Euro in den Kassen der verschiedenen Hilfsorganisationen. Seit einigen Jahren entwickelt sich das Spendenaufkommen auch stärker als der Zuwachs der Einkommen.

Nach Einschätzung des DZI, der führenden Spendenberatungs- und Informationsstelle in Deutschland, ist das Ergebnis von 2018 besonders bemerkenswert, da es anders als in Vorjahren keine außerordentlichen Katastrophenspenden gab. Denn Naturkatastrophen oder andere Krisen lassen die Spendenbereitschaft steigen. So hatte 2017 die Bevölkerung in Deutschland 92 Millionen Euro allein für die Betroffenen der Hungersnot in Afrika gespendet. Auch der Tsunami in Südostasien im Dezember 2004 oder das Erdbeben in Haiti 2010 hatte die Menschen verstärkt zu Spenden animiert. Für die Opfer der Flutwelle im Indischen Ozean gaben die Deutschen seinerzeit die bisherige Rekordsumme von 570 Millionen Euro.

„Wenn man bedenkt, für wie Wenige die religiöse Motivation zum Spenden heute noch von Belang ist, ist es fast verwunderlich, dass das Spendenvolumen weiter steigt“, sagte Burkhard Wilke, Geschäftsführer des DZI, im Interview der Berliner Morgenpost. Das DZI berechnet jedes Jahr die Höhe der privaten Spenden anhand von Daten des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Not in anderen Ländern gibt starken Impuls für Spender

Der weitaus größte Teil der Spenden fließt ins Ausland. „75 Prozent der Spenden werden für soziale Zwecke gespendet, sowohl im In- als auch im Ausland“, sagte Wilke. „Die anderen 25 Prozent teilen sich auf die übrigen Zwecke auf, insbesondere Tierschutz, Umwelt- und Naturschutz, Sport und Bildung.“ Die Not in anderen Ländern bildet für die Menschen aber einen starken Impuls, zu helfen. Drei von vier gespendeten Euros fließen in Entwicklungszusammenarbeit oder Nothilfe im Ausland.

Das DZI hat bislang an insgesamt 231 Vereine und Organisationen sein Spendensiegel vergeben. Knapp zwei Drittel davon sind weltanschaulich unabhängig, 29 Prozent haben einen katholischen, acht Prozent einen evangelischen Hintergrund. Das Siegel soll sicherstellen, dass das Geld auch tatsächlich für einen guten Zweck verwendet wird. Dazu prüft das DZI den Spendenzweck, die Spendenverwendung und das Werbeverhalten entsprechender Einrichtungen. So sollten die Kosten für Werbung und Verwaltung keinesfalls mehr als 30 Prozent der gesammelten Spenden ausmachen. Bei den Organisationen, die das DZI-Siegel tragen, sind es im Durchschnitt zwölf Prozent. Auf seiner Homepage listet das DZI auch regelmäßig 30 bis 40 Organisationen auf, von denen es abrät.

Am meisten Spenden sammeln in Deutschland bekannte Hilfsorganisationen ein, die sich um kranken Menschen und vor allem um Kinder kümmern. 2018 erhielt die Deutsche Sektion der Ärzte ohne Grenzen, die in Kriegs und Krisengebieten Menschen versorgt, mit 129,6 Millionen Euro die größte Summe. Es folgt mit 129 Millionen Euro das Kinderhilfswerk Plan International vor SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. mit 90,9 Millionen, der deutschen Sektion des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef mit 89,1 Millionen und dem SOS-Kinderdorf e.V. mit 84,9 Millionen Euro. Insgesamt ist der Spendensammler-Sektor aber eher kleinteilig. Mit knapp 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2018 floss nur ein Bruchteil des gesamten Spendenaufkommens an die 30 größten Organisationen.

Bei der Entscheidung sollte man sich nicht drängen lassen

DZI-Chef Wilke rät den Bürgern, sich genau anzusehen, wohin sie ihr Geld überwiesen oder in welche Sammelbüchse sie etwas steckten und sich auf keinen Fall drängen zu lassen. „Wenn ich mich bedrängt fühle, sei es durch einen extrem emotionalen Brief, der mir eine persönliche Mitverantwortung suggeriert, oder eine extrem aufwändige Beigabe dabei ist, etwa eine Einkaufstasche oder ein Regenschirm, dann sollte ich diese Spendeneinrichtung meiden“, sagte der Experte. Wilke kritisierte auch den Online-Händler Amazon, der den Eindruck erwecke, mit dem Kauf bestimmter Produkte würden die Kunden etwas Gutes tun. Das Angebot Amazon Smile würde er zwar nicht als „Wohlfahrtsschwindel“ bezeichnen, aber es sei „nah dran“, sagte Wilke.

