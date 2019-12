S-Bahnfahrer weckt Betrunkenen und wird geschlagen

Berlin. Ein Betrunkener soll am S-Bahnhof Spindlersfeld einem S-Bahnfahrer ins Gesicht geschlagen haben. Dieser hatte ihn zuvor an der Endstation geweckt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Fahrer sei bei der Attacke am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Seine Brille wurde beschädigt. Alarmierte Polizisten führten bei dem 39 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 1,5 Promille Atemalkohol. Der Mann wurde aufgrund einer Verletzung, die er schon vor dem Vorfall gehabt haben soll, in ein Krankenhaus gebracht. Der S-Bahn-Verkehr auf der Linie S47 wurde zwischenzeitlich unterbrochen.

( dpa )