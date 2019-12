Konzert: Adel Tawil live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Adel Tawil spielt am 11. Januar in Berlin

Adel Tawil spielt am 11. Januar ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle / Knorkatorhalle Adel Tawil live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Adel Tawil ist zurück: Mit seinem dritten Soloalbum "Alles lebt" hatte sich Tawil im Sommer 2019 erfolgreich in den Charts zurückgemeldet. Jetzt geht es für den Berliner Musiker 2020 auf Tour. Mit den neuen Songs im Gepäck wird Tawil am 11. Januar in Berlin spielen.

Das erwartet die Besucher

Inzwischen hat Adel Tawil zusammen mit seiner Band vor über zwei Millionen Zuschauern gespielt und freut sich ein weiteres Kapitel aufzuschlagen: „Ich liebe es, bei Konzerten direkt die Resonanz auf meine Songs zu sehen. Glückliche Gesichter jeden Alters, die alle Songs mitsingen - Musik ist universell und verbindet. In meinen Texten steckt viel Persönliches und das Feedback zeigt mir, dass sie nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregen kann." Bei der „Alles Lebt“-Tour werden neben den neuen Songs natürlich auch wieder zahlreiche große Hits der letzten Alben auf der Setlist stehen.

Wo wird Adel Tawil in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Adel Tawil ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Plant Tawil noch weitere Auftritte in Berlin 2020?

Für den Sommer hat der Künstler bislang zwei Open-Air-Konzerte angekündigt: Er will am 12. Juni in Köln auftreten und plant für den 20. Juni 2020 einen weiteren Auftritt in der Hauptstadt in der Parkbühne Wuhlheide.

Hier gibt es weitere Infos zu dem Sommerkonzert (Adel Tawil & friends).

Wann geht es in der Knorkatorhalle los?

Der Einlass startet am Sonnabend (11. Januar 2020) um 18.30 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 20 Uhr.

Foto: imago stock&people / imago/epd

Setlist - Welche Songs wird Adel Tawil spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Knorkatorhalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Adel Tawil bei seinem Auftritt am 29. Juni in Potsdam:

So schön anders Endgegner Neonfarben Gott steh mir bei Ich will nur dass du weißt Stadt Lieder Bis hier und noch weiter Der Himmel soll warten Ist da jemand Zuhause Eine Welt eine Heimat Stark Tu m'appelles

Zugabe:

So soll es bleiben Vom selben Stern Neues Ich

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Adel Tawil live in Berlin 2020, Sonnabend, 11. Januar, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.