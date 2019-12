Gans verbrannt, Festtagsblues: So überstehen Sie Weihnachten

Eigentlich ist alles seit Monaten geplant – die Gästeliste, die Gerichte, die Verwandtenbesuche an den Feiertagen. Doch eigentlich klappt ja nie alles so, wie man es erhofft. Mal droht Streit, mal gibt es ewige Diskussionen oder es liegen die falsche Geschenke auf dem Gabentisch. Oder es ereignet sich der Klassiker: Das Malheur in der Küche. Doch Sorge, sagen Experten: Für fast jedes Problem gibt es eine Lösung. Und manchmal liegt in der vermeintlichen Katastrophe sogar eine Chance. Die Berliner Mediatorin Angelika Ciesielski und Andelko Krmpotic, Chefkoch im Schlosshotel Grunewald, geben Tipps für ein gelungenes Fest.

Frohe Botschaft: Frieden ist möglich

Alle Jahre wieder gerät in etlichen Familien die ersehnte harmonische Stimmung an den Festtagen aus den Fugen. Durch kleinere oder größere Katastrophen, die schnell im Desaster enden können. Die gute Nachricht: Mit etwas „Know-how“ kann Weihnachten auch in kritischen Situationen gerettet werden. Das sagt Angelika Ciesielski. Die zertifizierte Mediatorin aus Kleinmachnow bei Berlin berät unter anderem Paare, Familien aber auch Menschen in anderen Zusammenhängen, etwa im Bereich Arbeit, bei Konflikten.

Die Mediatorin sagt: „Es gibt eine recht einfache Hilfe in der Kommunikation, die man bei fast allen sozialen Konflikten anwenden kann.“ Voraussetzung für eine gelingende Konfliktbewältigung sei, zunächst eine positive Grundhaltung einzunehmen – also sich mit der eigenen Einstellung zu befassen. „Es hilft, wenn man sich sozusagen selbst Waffenruhe bis einschließlich Silvester verordnet. Man sollte sich fragen: Will ich Recht haben oder Frieden?

Wichtig sei, in kritischen, angespannten Momenten nur auf den eigenen Anteil zu schauen, der zum Unfrieden beigetragen hat – und auch nur dafür Verantwortung zu übernehmen. Die Mediatorin rät, Vorwürfe zu vermeiden. „Lieber spreche ich kritische Situationen mutig und direkt an.“ Wem das als Herausforderung erscheint, dem rät sie, das offene Wort in vier Schritten zu äußern: „Zunächst beschreibe die Tatsachen so objektiv wie möglich, im zweiten Schritt spreche ich meine Gefühle an. Drittens: Ich stehe zu meinen Bedürfnissen und viertels: Ich äußere eine Bitte oder einen Wunsch.“

Wem das zu theoretisch oder kompliziert erscheint, dem empfiehlt die Mediatorin kleine „Trockenübungen“ schon vor dem Fest. Also in weniger brisanten Momenten, in denen man eventuell sogar jemand Vertrautes einweihen kann, dem man sagt, dass man versucht, mit Konflikte anders umzugehen. Solche Übungen könnten sehr hilfreich sein, wenn man für alle Eventualitäten gewappnet sein will. Oder auch, wenn man im Prinzip schon genau weiß, welcher Konflikt an den Feiertagen droht, auszubrechen.

Streithähne unterm Christbaum

In manchen Familien wissen eigentlich alle, welche Verwandte man besser nicht gemeinsam zum Fest einlädt. Zerstrittene Geschwister oder getrennte Paare zum Beispiel – oder auch politische Streithähne. Aber was tun, wenn der AfD-Onkel dann doch auf die Nichte trifft, die sich bei „Fridays for Future“ engagiert?

Mit etwas zwischenmenschlichem Knowhow lassen sich auch notorische Streithansel vorübergehend befrieden.

Foto: Foto: Christin Klose / pa/ dpa Themendienst

Angelika Ciesielski rät, das Problem als reine Tatsache so objektiv wie möglich zu beschreiben, am besten von vornherein. „Im Fall von Onkel und Nichte könnte man die beiden, noch bevor das eigentliche Fest beginnt, kurz abseits des Trubels ansprechen: ,Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich möchte euch, bevor wir mit der Feier gleich beginnen, noch etwas sagen – ich weiß, dass ihr beide sehr unterschiedliche politische Ansichten habt’.“ Statt jedoch auf diese Ansichten einzugehen, sollte man die eigenen Gefühle äußern. Etwa die Sorge, dass die Fetzen fliegen und der festliche Abend im Chaos enden wird, wenn die beiden ihre politischen Meinungen austauschen. Danach sollte man seine eigene Bedürfnisse benennen, schlägt die Mediatorin vor: „Etwa, in dem man sagt, man wünsche sich, dass alle zusammen einen entspannten und friedlichen Abend verbringen.“ Abschließend solle man die beiden in die Verantwortung nehmen und eine Bitte äußern – zum Beispiel, am Weihnachtsabend über andere interessante Themen zu sprechen und die politischen Meinungen außen vor zu lassen.

Frostiger Stimmung, eisiges Schweigen

Wenn die Gesprächsthemen versiegen, kann das Stimmungskiller sein. Bevor das Schweigen zum peinlichen Moment wird, in dem alle verlegen in die Ecke schauen, sollte man sich ein Herz fassen und die Situation ohne Umschweife ansprechen, rät die Mediatorin Angelika Ciesielski. „Wieder beschreibt man die Tatsache – keiner weiß so recht, was er sagen soll – und dann das eigene Gefühl: „Ich halte dieses Schweigen nicht mehr aus“ – danach das Bedürfnis: „Ich habe mir einen fröhlichen und interessanten Abend mit euch vorgestellt.“ Auch hier kann man einen Wunsch formulieren: „Daher möchte ich, dass wir jetzt gemeinsam Ideen sammeln, was wir noch Nettes machen könnten.“

Ideen könnten Spiele sein, ein Spaziergang – „Oder man gibt Fragen in die Runde, auf die nacheinander alle antworten können“, schlägt die Mediatorin vor.“ „Zum Beispiel nach den Wünschen oder Träumen fürs nächste Jahr, den Höhepunkten des abgelaufenen – oder auch danach, wann die einzelnen Familienmitglieder stolz auf sich, ihre Kinder oder Partner gewesen sind.“

Auch unterschiedliche Erwartungen können das Fest zu einer anstrengen Veranstaltung machen. Die einen wollen zur Christmette, die anderen zur Party, die nächsten am liebsten fernsehen. Was tun? Wiederum rät die Mediatorin, zunächst die Fakten zu formulieren – etwa, in dem man feststellt, dass es offensichtlich ganz unterschiedliche Erwartungen gibt. „Danach folgt das eigene Empfinden: ‘Ich befürchte, dass wir uns übermorgen alle in den Haaren liegen und der Abend ist gelaufen’.“ Und dann das eigene Bedürfnis: „Ich möchte aber das Fest genießen und mit euch zusammen feiern.“ Ein konkreter Vorschlag in der Planung könne eine gemeinsame Kernzeit am Abend sein – etwa von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr, nach der jeder frei ist, noch zu bleiben oder zu tun, worauf er Lust hat.

Zug weg, Flug gecancelt: Wenn plötzlich alles ganz anders läuft

Kein Fest weckt so große Erwartungen wie Weihnachten. Nicht nur bei Kindern, die auf Geschenke hoffen, den Besuch der Lieblingsoma oder auch einfach, dass die Eltern sich nicht streiten. Und auch Erwachsene haben oft sehr genaue Vorstellungen – oft unhinterfragt, bis sie feststellen, dass andere Menschen möglicherweise auch andere Bedürfnisse und Wünsche haben. Das gilt auch für die Geschenke – nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene können sehr empfindlich reagieren, wenn sie sich durch ein Geschenk nicht „gemeint“ oder sogar provoziert fühlen.

Wenn ein Zug ausfällt, bedeutet das nicht, dass auch Weihnachten ausfällt.

Foto: Foto: Sebastian Kahnert / pa/dpa

Was aber tun, wenn man ins Fettnäpfchen unterm Weihnachtsbaum getreten ist? „Hier ist es angezeigt, die peinliche Situation schnellstens zu entkrampfen“, meint die Mediatorin, „in dem ich meine Betroffenheit äußere: ,Oh je, das ist mir aber schrecklich unangenehm. Das tut mir leid – entschuldige bitte.’“ Man solle versuchen, sich in den anderen einzufühlen: „Du bist bestimmt enttäuscht oder verärgert?“

Heikle Frage: Soll man es sagen, wenn einem ein Geschenk nicht gefällt? „Ja“, meint die Mediatorin, „aber sehr liebevoll und wertschätzend, wenn ich davon ausgehe, dass die andere Person sich Gedanken gemacht hat, womit sie mich beglücken kann. Ich danke Dir für das Geschenk.“ Mit einer sachlichen Begründung, warum das Geschenk nicht passt, könne man durchaus fragen, ob okay für den Schenkenden ist, das Geschenk zurückzugeben.

Auch Pläne geraten an Weihnachten oft durcheinander. Angefangen vom Verreisen – die Erwartungen von allen Seiten sind hoch, ebenso der „Planungsdruck“, pünktlich zu sein. Ebenso hoch ist das Risiko, zu spät oder gar nicht anzukommen. Was tun, wenn es nicht läuft? Wenn es um „höhere Gewalt“ geht, also Probleme, zu denen die Familie nicht beigetragen hat, seien Vorwürfe fehl am Platz, sagt Mediatorin Angelika Ciesielski. Stattdessen sei es sinnvoll, gemeinsam zu überlegen, welche Alternativen es für diese unvorhergesehene Katastrophe gibt. „Alle bringen ihre Vorschläge unkommentiert ein, im Anschluss werden alle Ideen bezüglich Vor- und Nachteile, kurz kommentiert – zum Beispiel nach Machbarkeit oder Interessen“, schlagt sie vor. „Dann werden ein zwei oder mehrere Vorschläge übernommen.“ So ein kurzfristig ungeplanter Festablauf, meint sie, berge sogar eine Chance: „So kann Weihnachten besonders abwechslungsreich und kreativ werden.“

Weihnachtsblues oder echte Krise? Hier gibt es Hilfe

Vorbereitung, Organisation und Geschenke-Stress – vor den Feiertagen steigt der Druck. Auch die Sorge, ganz allein zu bleiben, kann Menschen belasten. Grundsätzlich gibt es aber an den Feiertagen nicht mehr seelische Krisen als an anderen Tagen, sagen Fachleute von Krisendiensten und Telefonseelsorge. Sie sind sind eher in den Tagen nach dem Fest gefragt. Doch wenn die Tränen unterm Tannenbaum gar nicht mehr versiegen wollen oder sich ein Familienmitglied völlig zurückzieht und verstummt: Worin unterscheidet sich der typische Weihnachtsblues von einer echten Krise? Und wie kann man helfen?

Mediatorin Angelika Ciesielski sagt: „Ich denke, der Weihnachtsblues zeigt sich eher in mieser Stimmung mit Ärger, Wut, Ungeduld, Unzufriedenheit und Gereiztheit. Dagegen helfe, sich auch in den Tagen vorm Fest bewusste Pausen gönnen, lieber auf etwas zu verzichten – und wenn es nicht mehr geht, auch deutlich sagen: „Das schaffe ich jetzt nicht mehr.“

Die echte Krise, so Ciesielski, könne sich durch Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit bemerkbar machen, „oder durch starke Unlustgefühle, wenn jemand wie gelähmt erscheint“. In so einer Situation könne eine Einladung zum Gespräch mit einer vertrauten Person bestimmt hilfreich sein. „Wenn das Verhalten aber Anlass zu großer Sorge gibt, müsste kann auch ein Kriseninterventionsdienst angerufen werden“. Der Berliner Krisendienst hat für jeden Bezirk ein eigenes Team. Auf der Internetseite www.berliner-krisendienst.de sind alle Nummern recherchierbar. Sie sind rund um die Uhr zu erreichen und kostenlos.

Bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung wie suizidalen Krisen, psychiatrischen Notfällen oder bei außergewöhnlichen Ereignissen (Todesfälle, Unfälle) kommen Mitarbeiter des Krisendiensts auch an den Ort der Krise. Sie schätzen eine akute Gefährdung ein, entlasten Mitbetroffene und veranlassen die nächsten Schritte – etwa, ob ein Arzt hinzugezogen werden sollte, oder in Einzelfällen auch Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst.

Auch die Telefonseelsorge ist wie an allen anderen Tagen im Jahr auch rund um die Uhr erreichbar: 0800 111 0111.

Gans verbrannt – was nun?

Gans verbrannt, der Tiefkühlschrank hat versagt, die Supermärkte schon zu - und die Gäste stehen vor der Tür? Andelko Krmpotić, Chefkoch im Schlosshotel Grunewald by Patrick Hellmann, schrecken solche Szenarien nicht. Auch wenn er sagt: Ihm selbst sei solch ein Malheur noch nie passiert. „Ich habe gern die Kontrolle, dass alles klappt“, sagt Krmpotić, „deswegen stehe ich auch an den Weihnachtsfeiertagen am Herd im Schlosshotel Grunewald, wenn das Weihnachtsmenü zubereitet wird.“ Der 37-Jährige leitet seit September 2018 die Küche im Schlosshotel Grunewald. Dort beginnt Vorbereitung schon Tage vorm Fest. Unter anderem steht ein Ikarimi-Lachs auf der Karte, der 48 Stunden bei 48 Grad gegart wird.

Andelko Krmpotic ist Chefkoch im Schlosshotel Grunewald by Patrick Hellmann.

Foto: Foto: Reto Klar

Dass mal was richtig schief gehen kann, hat der Koch aber schon mal bei Freunden erlebt. Aber er blieb gelassen. „Die Ente war zwar verbrannt, aber nur äußerlich. Also haben wir die schwarze Haut entfernt und Fleisch vorsichtig auseinander gezupft. Wir haben schnell noch Burger-Brötchen gebacken – man sie aber auch zum Beispiel an Tankstellen kaufen, ebenso wie Barbecue-Soße, sagt er: „Fertig waren die Pulled-Ente-Burger“. An der Tankstelle, erzählt Krmpotić, haben sie auch noch fertig Spare Ribs gekauft und kleine, neue Kartoffeln. „Viele Tankstellen haben heute ja Kooperationen mit Lebensmittelketten.“ Die Spare Ribs wurden aufgewärmt, Kartoffeln kamen in den Ofen: „Waschen, abtrocknen, mit etwas Öl, Rosmarin, Salz und Pfeffer vermischen dann aufs ein Blech – nach etwa 15 Minuten bei 180 Grad waren sie wunderbar aromatisch.“ Und zum Nachtisch? Der Chefkoch rät: „Cookies kleinbröseln und darauf je eine Kugel Ben & Jerrys-Eis – das schmeckt jedem.“

Auch wenn der Chefkoch an den allen Feiertagen arbeitet – bei Familie Krmpotić gibt es auch ohne ihn keine Koch-Katastrophe. „Denn mein Vater und mein Cousin sind auch Köche.“ Andelko Krmpotić und seine Frau haben eine dreijährige Tochter, „zu Weihnachten besuchen uns viele Verwandte aus Kroatien und Italien“. Weil die Familien streng katholisch sind, wird jeweils bis Mitternacht gefastet. Erst danach wird aufgetischt. „Es gibt Gans, Spanferkel, Rinderfilet – und ich bin meistens der letzte, der etwas isst, wenn ich dann von der Arbeite komme.“