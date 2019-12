Konzert: Howard Carpendale live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Verti Music Hall Howard Carpendale live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums geht Howard Carpendale ab 2020 mit seiner Erfolgsproduktion „Die Show meines Lebens“ auf Tour. Bei insgesamt 18 Konzerten können die Fans ihrem Star ganz nah sein. Vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2020 kommt der Schlagerstar für vier Shows nach Berlin.

Carpendale: Political Correctness ist ein großes Problem

Seine Songs sind Allgemeingut: „Hello Again“, „Tür an Tür mit Alice“ oder „Ti amo“ – Howard Carpendale ist ein Stück deutsche Musikgeschichte. 1968 veröffentlichte der gebürtige Südafrikaner sein erstes Album und hat seitdem mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. 2003 hatte sich Howard Carpendale eigentlich aus dem Showbusiness verabschiedet, um sich bereits 2007 mit neuer Musik zurückzumelden.

Das erwartet die Besucher

Ein Feuerwerk an Emotionen, mit stimmungsvollen Show- und Lichteffekten: Mit alten Klassikern wie „Hello Again“ und neueren Veröffentlichungen wie „Stark“ wird Howard Carpendale gemeinsam mit dem Publikum singen und in Erinnerungen schwelgen.

„Es soll eine Reise voller Emotionen werden, die wir gemeinsam in all den Jahren erlebt haben", kommentierte Carpendale das Konzept: "Die Show meines Lebens ist nicht nur ein sehr besonderes Konzert für mein Publikum, es ist zugleich auch eine Liebeserklärung an die Stadt, wo ich meine Karriere gestartet habe."

Wo wird Howard Carpendale in Berlin spielen?

Die Konzerte werden in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz stattfinden

.

So entstand die Unterhaltungsmeile am Mercedes-Benz-Platz Zeitraffer: So entstand die Unterhaltungsmeile am Mercedes-Benz-Platz (Quelle: Mercedes Benz)

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für die Berlin-Konzerte von Howard Carpendale sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter (ab 39,95 zzgl. Gebühren) erhältlich

Wann geht es los?

Der Einlass startet bei den vier Konzerten (30. Januar bis 2. Februar 2020) jeweils um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: picture-alliance/ ZB / picture-alliance/ ZB/dpa-Zentralbild

Welche Songs wird Howard Carpendale spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte Howard Carpendale bei den letztjährigen Konzerten in Berlin:

Intro (Instrumental) Hello Again Samstag Nacht What a Wonderful World Ein paar sind immer über den Wolken Das schöne Mädchen von Seite 1 Morgen früh wirst du geh'n In the Ghetto Unter einem Himmel Jetzt Bin Ich 72 Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein) Let Your Love Flow Laura Jane Wem (erzählst du nach mir deine Träume) The Best Mit viel Herz Nachts, wenn alles schläft Wenn nicht wir

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten.

Howard Carpendale live in der Verti Music Hall, Donnerstag bis Sonntag, 30. Januar bis 2. Februar 2020. Einlass jeweils 18.30 Uhr; Konzertbeginn jeweils 20.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.