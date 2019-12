Weihnachtsfeiern für Einsame bieten Geselligkeit

Potsdam. Vielerorts in Brandenburg finden auch Alleinstehende und Obdachlose zur Weihnachtszeit einen Platz zum Feiern. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "In der Metropolis-Halle sind beispielsweise über 700 Kunden der Tafel der Einladung zum Feiern gefolgt", berichtete Potsdams Stadtsprecher Markus Klier. In Cottbus erhält das Diakonische Werk Niederlausitz jedes Jahr Geld von der Stadt zur Ausrichtung einer Weihnachtsfeier für Bedürftige. In Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) wiederum lädt an Heiligabend die Evangelische Gesamtkirchengemeinde zu einem gemeinsamen Fest. Aber auch Privatleute engagieren sich.

( dpa )