Prozess in Berlin: „Großdealer“ soll kiloweise Marihuana verkauft haben

Mit Kleinigkeiten hat sich Eltjon S. offenbar nie aufgehalten. Der 35-Jährige soll mehrfach Drogen im großen Stil veräußert haben, bevor ihn die Polizei im Mai dieses Jahres aus dem Verkehr zog. Seit seiner Festnahme sitzt S. als „Großdealer“ in Untersuchungshaft, am Freitag begann sein Prozess vor dem Berliner Landgericht. Neben dem gewerbsmäßigen Handel mit „Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ wirft ihm die Staatsanwaltschaft auch Verstöße gegen das Waffenrecht vor.

Seine Ware, fast ausschließlich Marihuana, soll der Deutsch-Albaner der Anklage zufolge ohne nennenswerte Geheimhaltung in aller Öffentlichkeit aus dem Auto heraus verkauft haben. Hier ein paar Kilo, da ein paar Kilo, alles sorgsam verpackt in Tiefkühltragetaschen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Drogen von den Abnehmern des Angeklagten dann in kleinen Portionen an Konsumenten im gesamte Stadtgebiet weiter verkauft wurden.

Und weil der Drogenmarkt der Hauptstadt heftig umkämpft ist und die Kämpfe mittlerweile längst mit brutaler Gewalt ausgetragen werden, sind die meisten Dealer nur noch bewaffnet unterwegs, um sich und ihre Geschäfte vor gefährlichen Rivalen zu schützen.

Ermittler fanden zwei Splitterhandgranaten

Eltjon S. soll zur Absicherung seiner Geschäfte auf zwei funktionsfähige Splitterhandgranaten zurückgegriffen haben. Die fanden Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) neben einem weiteren Drogenvorrat bei einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten nach dessen Festnahme im Mai.

Der Prozess gegen Eltjon S., für den drei Verhandlungstage angesetzt sind, gehört zu einer ganzen Reihe von Verfahren, die allesamt auf ein gemeinsames und gezieltes Vorgehen mehrerer Behörden gegen den organisierten Drogenhandel zurückgehen.

Im Frühjahr und Sommer dieses Jahres schlugen Polizeibeamte aus Berlin und Brandenburg mit Unterstützung der Bundespolizei und der Zollfahndung mehrfach zu. Vier Verfahren sind derzeit vor dem Landgericht anhängig, drei weitere sollen in den kommenden Wochen beginnen.

Mehrere Verfahren nach Schlag gegen Großdealer

So müssen sich vor einer anderen Strafkammer drei Männer im Alter zwischen 26 und 29 Jahren verantworten. Sie sollen über Monate einen schwunghaften Kokainhandel aufgezogen haben, mit einem bequemen Haustürlieferservice („Koks-Taxi“) für zahlungskräftige Kunden.

Zwei weitere Männer (24 und 31 Jahre) stehen derzeit ebenfalls vor Gericht, weil sie regelmäßig Drogen in größeren Mengen aus den Niederlanden nach Berlin gebracht haben sollen, um sie hier in handelsüblichen Kleinportionen zu vertreiben. 21 Fälle hat die Staatsanwaltschaft aufgelistet.

Im Januar beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen Großhändler, der zahlreiche Kleindealer in Berlin mit Heroin zum Weiterverkauf versorgt haben soll. Ihm werden 14 Fälle zur Last gelegt.

