Terrorabwehr in Berlin: Neues Sicherheitsgesetz für Großveranstaltungen

Berlin will die Sicherheit bei Großveranstaltungen neu regeln. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) bei einem Symposium zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz am Donnerstagabend. Eine Fachabteilung in seinem Haus erarbeite gerade einen Referentenentwurf für ein Veranstaltungssicherheitsgesetz, der im kommenden Jahr in den Senat und dann in das Abgeordnetenhaus eingebracht werden soll. Grund für die gesetzliche Neuregelung ist unter anderem der Streit um das Sicherheitskonzept auf dem Charlottenburger Weihnachtsmarkt.

Geisel sagte, dass in Berlin jährlich 40.000 Veranstaltungen und 5000 Demonstrationen stattfinden. Der Schutz dieser Veranstaltungen sei eine permanente Herausforderung. Geisel sagte, dass die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Sicherheit zu viel Interpretationsspielraum offen lassen würden. „Wir haben Regelungslücken“, so Geisel. Als Beispiel nannte er Massen-Veranstaltungen auf der Straße des 17. Juni und den Weihnachtsmarkt am Schloss in Charlottenburg.

“Wir haben bei der Sicherheit von Großveranstaltungen Regelungslücken“; sagt Innensenator Andreas Geisel.

Foto: Reto Klar

In die Genehmigungen der Veranstaltungen seien mehrere Behörden involviert und oft sei nicht klar, wer für was genau zuständig sei. In der Innenverwaltung gibt es derzeit Überlegungen, für das neue Gesetz auch auch eine neue Landesbehörde zu schaffen. Denkbar sei allerdings auch, das ganze Verfahren bei der Hauptverwaltung anzudocken.

Genehmigung für Markt in letzter Minute erteilt

In diesem Jahr hatte der Weihnachtsmarkt in Charlottenburg seine Genehmigung quasi in letzter Minute erhalten. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf gab erst Ende Oktober grünes Licht für den Markt. Das geschah allerdings erst, als der Veranstalter Tommy Erbe ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet hatte, in dem allen Forderungen des Bezirks sowie der Polizei und der Feuerwehr Rechnung getragen wurde.

Die Kosten für das Aufstellen von Pollern und Betonsockeln zahlte er damit selbst. Zwar sieht sich der Veranstalter noch immer für die meisten der Auflagen nicht in der Pflicht, „doch ich fühle mich ja auch für die Händler, die seit Monaten auf den Markt zuarbeiten, verantwortlich“, sagte Erbe der Berliner Morgenpost Ende Oktober.

Das Verwaltungsgericht hatte zuvor einen Eilantrag zur Erzwingung einer Genehmigung abgelehnt.

Die Kernfrage lautet: Wer muss wie für den Schutz sorgen?

Der Kern des Streites ist ein grundsätzlicher. Es geht um die Frage, wie der Schutz von Großveranstaltungen auszusehen hat und wer dafür sorgen muss. Und da ist das Verwaltungsgericht eher auf der Seite von Veranstaltern wie dem Charlottenburger Weihnachtsmarkt. Das Gericht hatte bereits im August geurteilt, dass er Maßnahmen zur Terrorabwehr nicht auf eigene Kosten treffen müsse, da die Abwehr dieser Gefahr grundsätzlich Aufgabe des Staates sei. Doch diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Weil das Urteil von grundsätzlicher Bedeutung sei, hatten die Verwaltungsrichter dem Bezirksamt die Möglichkeit eingeräumt, sich an das Oberverwaltungsgericht zu wenden und in Berufung zu gehen. Das hat der Bezirk wie berichtet auch getan. Wenn auch das Oberverwaltungsgericht gegen den Bezirk entscheidet, soll Veranstalter Erbe die entstandenen Kosten zurückbekommen.

In Charlottenburg ist der Fachbereich Grün des Bezirksamtes für die Genehmigung des Weihnachtsmarktes zuständig. Das ist aber von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Fachleute sagen, dass es schon reichlich absurd sei, dass das Grünflächenamt eines Bezirkes letztendlich über die Sicherheit eines Weihnachtsmarktes entscheide.

Juristisches Neuland wird betreten

Mit dem neuen Veranstaltungssicherheitsgesetz, dass die Innenverwaltung nun auf den Weg bringen will, soll das geändert werden. Damit betrete man allerdings juristisches Neuland, sagte der Abteilungsleiter für Sicherheit in der Innenbehörde, Klaus Zuch. Weder das Grünflächengesetz noch das Straßengesetz würden die Forderung nach einem Sicherheitskonzept von Großveranstaltungen kennen.

Man plane mit dem Gesetz auch die Einführung eines Zwei-Stufen-Modells. Für kleine und mittelgroße Veranstaltungen soll es eine Anzeigepflicht geben, für Großveranstaltungen ab 5000 Besuchern ein Genehmigungsverfahren für bauliche, technische und gefahrenrechtliche Belange. Mit dem neuen Gesetz sollen auch die Standards der Bezirke vereinheitlicht werden.

Zuch betonte, dass es keine neuen Sicherheitsstandards geben soll, sondern auf bisherige Standards zurückgegriffen werden soll. Alles solle aber zukünftig in einem Verfahren gebündelt und doppelte Zuständigkeiten vermieden werden. Betroffen seien auch nur Veranstaltungen, die keine Versammlung sind und die außerhalb von Gebäuden stattfinden würden. Es gebe keinen erheblichen bürokratischen Mehraufwand, so Zuch weiter.

Berlin hatte in den vergangenen Jahren auch Glück

Das Symposium, bei dem Geisel und Zuch den Vorstoß ankündigten, fand bereits zum dritten Mal statt. In diesem Jahr gab es unter anderem einen Vortrag von Lieutenant Branden Clarkson aus dem Las Vegas Police Department. Er sprach über den Massenmord in Las Vegas am 1. Oktober 2017. Dort hatte ein Attentäter aus dem 32. Stock eines Hotels heraus mit Schusswaffen 58 Menschen getötet und 870 weitere verletzt - es war die höchste Opferzahl eines Einzeltäters in der Geschichte der USA.

Clarkson zeigte Videoaufnahmen und erläuterte, wie die Behörden vorgegangen sind. Er sagte, es gehe nicht darum, ob solche Anschläge passieren, sondern nur wann.

Geisel betonte, dass Berlin seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz von weiteren Attacken verschont blieb, sei der sehr guten Arbeit der Sicherheitsbehörden zu verdanken. „Aber Berlin hatte auch Glück“, sagte Geisel.