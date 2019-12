Ehemaliger Feuerwehrchef Broemme geht in den Ruhestand

Berlin. Der langjährige Berliner Feuerwehrchef und Leiter des THW, Albrecht Broemme, ist am Freitag in Berlin in den Ruhestand verabschiedet worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) überreichte dem Feuerwehrmann in der Landesvertretung von Baden-Württemberg seine Ruhestandsurkunde, wie das Technische Hilfswerk (THW) mitteilte. Auch die Leitung der Berliner Feuerwehr nahm nach Angaben der Behörde an der Verabschiedung teil.

Broemme leitete von 1992 bis 2006 die Berliner Feuerwehr. Bis Dezember war er Leiter des THW-Bundesamtes in Bonn. Der am 21. Mai 1953 in Darmstadt (Hessen) geborene Broemme ist Diplomingenieur der Elektrotechnik. 1977 trat er als Brandreferendar in den Dienst ein. Zuvor war er bereits sechs Jahre freiwilliger Helfer beim THW und bei der Löschtruppe in seinem Heimatort Darmstadt. Broemmes Nachfolger beim THW wird der bisherige Vizepräsident Gerd Friedsam.