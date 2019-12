Ferienstart: Weihnachtsshopping sorgt für volle Straßen

Der Ferienbeginn hat in Berlin für volle Straßen gesorgt. Besonders viel war in den Einkaufsstraßen los.

Berlin. Der Ferienstart hat in Berlin für volle Straßen gesorgt. Längere Staus oder Verzögerungen blieben am Nachmittag allerdings aus, wie ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Freitag sagte. Insgesamt waren weniger Autos unterwegs als zum Start der Oster- oder der Sommerferien. "Es sieht so aus, als würden die meisten Berliner zu Hause bleiben und hier feiern." Der ADAC hatte vor Staus gewarnt.

Für viel Verkehr sorgten laut VIZ vor allem Menschen, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken waren. Rund um den Ku'damm und den Bahnhof Spandau, aber auch an anderen Einkaufszentren waren viele Leute unterwegs.

Lange Schlangen am Flughafen Tegel

Am Flughafen Tegel bildeten sich am späten Nachmittag Schlangen an den Sicherheitskontrollen, wie Sprecher Hannes Hönemann berichtete. Die Flughafenbetreiber empfahlen Reisenden deshalb, zwei Stunden früher am Flughafen zu sein. In Schönefeld gab es zunächst nicht mehr Reisende als gewöhnlich. Die Flughafenbetreiber erwarteten vom 20. bis 23. Dezember knapp 340.000 Passagiere an beiden Flughäfen. Die beliebtesten Reiseziele der Berliner und Brandenburger seien Mallorca, Barcelona, Istanbul, Rom und Venedig.

Auch interessant: In Tegel und Schönefeld droht neues Warte-Chaos

Reiseaufkommen an den Bahnhöfen "normal für einen Freitag"

An den Bahnhöfen der Hauptstadt blieb die Lage zunächst ebenfalls ruhig. Ein Sprecher berichtete von einem Reiseaufkommen, das für einen Freitag normal sei. Weil Heiligabend auf einen Dienstag fällt, verteile sich die Nachfrage laut Bahn in diesem Jahr auf mehrere Tage. Die meisten Fahrgäste waren für den Freitag erwartet worden. Das Unternehmen empfahl Reisenden, früh zu buchen und Sitzplätze zu reservieren.

Mehr zum Thema:

Reisestress vor Weihnachten: So können Sie ihm entgehen