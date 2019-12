Chanukka-Leuchter vor Brandenburger Tor aufgestellt

Berlin. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin ist am Freitag ein zehn Meter hoher Chanukka-Leuchter aufgestellt worden. Die Rabbiner Shmuel Segal und Yehuda Teichtal, Vorsitzender des Chabad Jüdischen Bildungszentrums, weihten den zehn Meter hohen Leuchter ein. Am Sonntag sollen die Lichter feierlich entzündet werden. Dabei wollen die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster und ein jüdisches Kind zusammenkommen. Mit dem Anzünden der ersten Kerze beginnt das jüdische Lichterfest Chanukka (hebräisch: Einweihung). Das acht Tage dauernde Fest erinnert an die Weihe des neu errichteten Tempels in Jerusalem im Jahr 165 vor der christlichen Zeitrechnung.

( dpa )