Säuglingssterblichkeit in Neukölln: Jetzt liegt Bericht vor

Mit einer These hatte Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) im vergangenen Jahr bundesweit eine Diskussion entfacht: Ursache für die hohe Säuglingssterblichkeit im Bezirk könnte eine „Häufung von Verwandtenehen“ in Neukölln sein.

Diese Theorie flog Liecke in den Medien und im Bezirksparlament um die Ohren, bahnte sich ihren Weg in rechte Foren, wo sie für anti-muslimische Hetze genutzt wurde. Plötzlich war das Thema bundesweit im Gespräch. Die einen sahen ihre rassistischen Ressentiments bestätigt, für andere war Liecke der Rassist. Über Monate wurde erbittert gestritten.

Heute, gut eineinhalb Jahre später, zieht sich Liecke aus der Diskussion zurück. „Das Thema ist für mich soweit geschlossen“, sagt er. Dabei ist so gut wie nichts geklärt.

Säuglingssterblichkeit: Besonders Kinder ausländischer Eltern sind gefährdet

Die Zahl, die 2018 die Gemüter so erregte, war: 5,3. So viele Babys von 1000 überleben im Bezirk das erste Lebensjahr nicht. Das ist die höchste Rate an Säuglingssterblichkeit in ganz Berlin. Zum Vergleich: In Steglitz-Zehlendorf liegt sie bei 1,4. In ganz Berlin bei 3,1. Im Juni 2018 hat das Gesundheitsamt Neukölln die Statistik veröffentlicht, vor einer steigenden Tendenz gewarnt und darauf hingewiesen, dass besonders Kinder ausländischer Eltern gefährdet seien.

Liecke (CDU) kündigte damals intensive Maßnahmen an, um die Säuglingssterblichkeit in seinem Bezirk zu senken. Und Liecke nannte mögliche Gründe für die erschreckende Neuköllner Zahl: Soziale Schieflagen oder die ärztliche Unterversorgung könnten Ursachen sein. Oder: „die Häufung von Verwandtenehen“ in seinem Bezirk.

Die Berliner Morgenpost ist in einer monatelangen Recherche der Frage nachgegangen, ob Lieckes vermeintlich populistische Aussagen das Problem sind – oder ob das Brandmarken als Populist die Lösung des Problems verhindert.

Unzureichende Datenbasis ist problematisch

Klar wurde: Das Thema Verwandtenehen wird in der arabischen und türkischen Community kontrovers diskutiert. Kinder von konsanguinen Paaren, also Cousins und Cousinen etwa, haben ein erhöhtes Risiko, mit Gendefekten zur Welt zu kommen. Kinderärzte und Sozialarbeiter treibt die Statistik um, auch sie fordern Aufklärung. Nur: Für einen Zusammenhang zwischen Verwandtenehen und der hohen Säuglingssterblichkeit gibt es keine ernstzunehmende Datenbasis. Die Fallzahlen sind zu gering, die Statistik ist unscharf.

Liecke aber ließ nicht locker. Sagt er doch gern Sätze wie diesen: „Es wäre ein Fehler, heikle Themen aus falsch verstandener Toleranz nicht anzupacken.“ Er verwies auf eine Untersuchung im Zentralen Archiv für Leichenschauscheine in Berlin, auf die geplante Auswertung zusammen mit dem Leiter der Kindermedizin im Vivantes Klinikum Neukölln.

Nun, eineinhalb Jahre nach Beginn der Untersuchung, sitzt Liecke in seinem Büro im Rathaus Neukölln, der Bericht liegt vor ihm am Tisch. Und Liecke sagt: „Im Grunde wissen wir genauso wenig wie vorher.“

Vieles in dem Bericht bleibt eine Vermutung

400 Leichenschauscheine von Kindern hat eine Mitarbeiterin Lieckes im Archiv durchgesehen, 130 wurden ausgewertet. Ein Hinweis auf eine Verwandtenehe fand sich auf exakt einem Schein. Ergebnis des Berichts: „Konsanguinität als Ursache für eine erhöhte Säuglingssterblichkeit im Bezirk Neukölln kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.“

„Das Ergebnis ist weder überraschend noch besonders aussagekräftig“, sagt Patrick Larscheid, der Leiter des Leichenschauscheinarchivs. Larscheid hatte bereits im Vorfeld der Untersuchung darauf hingewiesen, dass die Leichenschauscheine keine eindeutige Zuordnung zum Wohnort ermöglichen. Auch ein möglicher Einfluss der Eltern auf die Gesundheit der verstorbenen Neugeborenen lässt sich nicht ablesen. Und Larscheid sagt auch: „Wir bewegen uns nach wie vor in einem Bereich, wo die Zahlen so klein sind, dass die geringsten Veränderungen riesige Effekte haben.“ Ein tragischer Verlust von zum Beispiel Mehrlingen – und die Vergleichbarkeit ist dahin.

So wurden für 2015 in Lieckes Bericht 25 Todesfälle ausgewertet, für das Jahr darauf 14, für 2018 waren es zwölf. Auffällig: Viele der in Neukölln registrierten Säuglingstode treten bei Babys auf, die vor dem Ende der 22. Schwangerschaftswoche geboren wurden. Im Bericht wird eine Vermutung geäußert: Könnte es sein, dass viele Berliner Kliniken diese Lebendgeburten ohne Chance auf Überleben nicht in die Statistik einfließen lassen? Experten und auch Archivleiter Larscheid halten das für wahrscheinlich. Nur bleibt das, wie so vieles im Bericht, eine Vermutung.

Liecke fordert ein „Lagebild Säuglingssterblichkeit“

Liecke fordert in seinem Bericht die Senatsverwaltung für Gesundheit auf, eine einheitliche und verlässliche Statistik für die Berliner Bezirke durchzusetzen, eine verpflichtende Obduktion bei Todesfällen im ersten Lebensjahr sowie ein jährliches „Lagebild Säuglingssterblichkeit“.

Die SPD-Fraktion in Neukölln ärgert das. Natürlich schließe man sich der Forderung nach besseren Daten an, sagt Fraktionsvorsitzende Cordula Klein. Aber: „Beim Thema Verwandtenehen hat Liecke den Mini-Buschkowsky gespielt. Und jetzt schiebt er allen Handlungsbedarf an die Senatsverwaltung.“

Die SPD hatte Liecke in der Bezirksverordnetenversammlung bereits im Sommer 2018 beauftragt, die Schwangerschaftsvorsorge zu verbessern. Eine Forderung, die neben den Sozialdemokraten auch Schwangerschaftsberater und die Leiterin einer Selbsthilfegruppe für arabisch- und türkischstämmige Eltern mit behinderten Kindern stellen: niedrigschwelliges Info-Material, aufklärende Broschüren in den Muttersprachen, darin Fotos von Kindern mit Migrationshintergrund. Das bestehende Aufklärungsmaterial gehe an großen Teilen der migrantischen Communities vorbei. Nur: „Da ist nichts passiert“, sagt Klein.

Bezirksbürgermeister Hikel will sich auf Präventivarbeit bei Schwangeren konzentrieren

Stadtrat Liecke weist solche Kritik von sich. „Sie erreichen die Menschen im persönlichen Kontakt, nicht mit Flyern“, sagt er. Extra Broschüren werde es nicht geben. Er wolle weiter die Präventivarbeit im Bezirk verbessern, setze auf die sogenannten Stadtteilmütter. Das sind Frauen mit Migrationshintergrund, die im Auftrag des Bildungssenats der Community den Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem erleichtern sollen. Zudem bemüht sich Liecke darum, mehr Ärzte in Neukölln anzusiedeln.

Und die Suche nach den Gründen für die Zahl 5,3? Das Thema sei soweit abgeschlossen, sagt Liecke. Und dennoch: Ein Fehler sei es nicht gewesen, das Thema Verwandtenehen aufzubringen. Es bleibe ja möglich und durchaus wahrscheinlich, dass Verwandtenehen, die tödliche Gendefekte bei Kindern begünstigen können, in Neukölln besonders häufig zu kranken Neugeborenen führten. „Ich halte es nach wie vor für richtig, Thesen aufzustellen und sie zu überprüfen“, sagt Liecke.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sieht das genauso. Aber er sagt auch: „Man sollte Thesen, die sich nicht bestätigen, auch verwerfen können.“ Hikel fordert, sich auf die Präventivarbeit bei Schwangeren mit Migrationshintergrund zu konzentrieren und einen besseren Zugang zur Community zu suchen. Die Gründe für die höhere Säuglingssterblichkeit gelte es aber weiterhin zu untersuchen.

