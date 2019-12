Zu Gast: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel

Fünf Fragen an Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Neukölln

Beim Besuch in der Redaktion der Berliner Morgenpost stellte sich Martin Hikel vielen Fragen zum Bezirk Neukölln und zu Berlin.

Zum ersten Mal war der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel (SPD), zu Besuch bei der Berliner Morgenpost. Der 33-Jährige diskutierte mit Chefredakteurin Christine Richter und den Redakteuren angeregt über Themen, die Berlin und den Bezirk Neukölln angehen. Da ging es beispielsweise um den geplanten Karstadt-Neubau am Hermannplatz.

Zu Gast in der Redaktionskonferenz: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel

Foto: Reto Klar

Hikel unterstrich in der Diskussion erneut seine Zustimmung zu dem Bauprojekt. Denn heute sei der Hermannplatz kein Wohlfühlort, an dem man sich gern aufhalte, so der Bezirksbürgermeister.

Auch kriminelle Clans waren Thema. Hikel betonte, dass die Taktik der Nadelstiche – unter anderem die regelmäßige Kontrolle von Shisha-Bars und Protz-Autos – bereits Wirkung zeige, eine gemeinsame Anstrengung über die Bezirksgrenzen hinweg aber weiter nötig sei. Sobald man im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität nachlasse, würde dies als Schwäche gedeutet im Milieu, so Hikel.