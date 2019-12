Erste Zäune zum Schutz vor Schweinepest aufgebaut

Guben. In Ostbrandenburg, an der Grenze zu Polen, hat am Freitag der Bau von Zäunen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) begonnen. "Das ist hier keine hundertprozentige Sicherheitsangelegenheit, das ist ein Präventionsbaustein unter vielen", sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zum Start der Maßnahme nahe Guben (Spree-Neiße). Die Entscheidung für den Zaun sei nach den Nachweisen der ASP in Westpolen gefallen. Die mobilen Elektro- und Duftzäune sollen entlang der Grenze in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße sowie im Bereich Frankfurt (Oder) aufgestellt werden.

( dpa )