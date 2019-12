Britischer Straftäter vor Flug nach Nottingham verhaftet

Berlin. Bundespolizisten haben am Flughafen Schönefeld einen Briten verhaftet, der per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten kontrollierten den 27-Jährigen am Donnerstagmorgen, als er nach Nottingham fliegen wollte, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Demnach war der Mann im Juli 2017 vom Amtsgericht Tiergarten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt worden. Allerdings zahlte er nur einen Teil.

Auch nach der Festnahme konnte er seine Schulden von 840 Euro nicht begleichen, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Dort soll er eine Freiheitsstrafe von 56 Tagen verbüßen.