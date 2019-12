Linke ziehen nicht mit - Berlin enthält sich bei Klimapaket

In der Berliner rot-rot-grünen Koalition ist es erneut zu einer ernsthaften Verstimmung unter den Partnern gekommen. Anlass ist die Weigerung der Linken, im Bundesrat den erzielten Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung mitzutragen. In der Folge musste sich Berlin in der Länderkammer am Freitag der Stimme enthalten.

Zwar kommt es nicht auf die Berliner Stimmen an, so dass das Klimapaket dennoch in Kraft treten und der höhere CO2-Preis und die Mehrwertsteuersenkung für Bahn-Fahrkarten eingeführt werden können. Gleichwohl hätten Sozialdemokraten und Grüne das Paket gerne unterstützt, das ihre Parteikollegen aus den Ländern mit dem Bund verhandelt hatten. Wenn sich die Koalitionspartner nicht einig sind, dann sieht der Koalitionsvertrag aber eine Enthaltung vor.

Senatorin Pop verärgert über Weigerung der Linken zum Klimapaket

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) reagierte verärgert auf das Veto der Linkspartei, die sich offensichtlich erst kurzfristig zu einem Nein entschlossen hatte. „Hier sehen wir, dass allen Lippenbekenntnissen zum Trotz die Bekämpfung der Klimakrise für die Linkspartei keinen bedeutenden Stellenwert hat“, sagte Pop.

Sie räumte ein, dass ein grünes Klimapaket ambitionierter aussehen würde als der Kompromiss mit Union und SPD. Aber die Grünen hätten erreicht, dass der CO2-Preis, der zunächst bei 25 Euro pro Tonne liegt und bis 2025 auf 55 Euro steigen soll, jetzt eine „echte Lenkungswirkung“ entfalte, sagte Pop: „Das Paket ist jetzt ökologischer und sozialer als vorher. Wir hätten deswegen gerne zugestimmt.“

Linke bemängeln „fehlende soziale Ausgewogenheit“ des Klimapakets

Die Linken beklagten jedoch die nach ihrer Meinung „fehlende soziale Ausgewogenheit“ des Paketes. Diese zeige sich an der konkreten Ausgestaltung der Pendlerpauschale, die als Ausgleich für den steigenden CO2-Preis steigen soll. Die Linken beklagten, dass auf dem Tisch liegende „progressivere Vorschläge“ wie eine Stromsteuersenkung und eine Mobilitätsprämie für alle nicht kommen sollen. Außerdem verwiesen die Linken auf das Verfahren: Den Kompromiss hatten Politiker von Union, SPD und Grünen ohne die Linken ausgearbeitet, obwohl die Partei in Berlin und Thüringen mit an der Regierung ist. „Dann kann man aber das Stimmvieh nicht als immer verfügbar oder gegeben annehmen“, hieß es aus Kreisen der Linken.