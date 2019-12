Howoge baut drei neue Schulen in Berlin

Die Errichtung dringend nötiger Schulen in Berlin kommt einen Schritt voran. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge wurde vom Land Berlin beauftragt, drei weitere Schulen mit insgesamt mehr als 1500 Plätzen neu zu errichten. Das beschloss die Taskforce Schulbau in ihrer Sitzung am Mittwoch, 18. Dezember, wie die Berliner Morgenpost erfuhr.

Die Howoge baut demnach eine Integrierte Sekundarschule (ISS) im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, ein Gymnasium im Bezirk Mitte sowie eine Grundschule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Durch die Übertragung an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft solle sichergestellt werden, dass die Neubau-Vorhaben schneller umgesetzt werden könnten, hieß es von der Senatsbildungsverwaltung.

Die ISS mit 600 zusätzlichen Schulplätzen entsteht an der Garzauer Straße in Biesdorf. An der Schulstraße 97 in Gesundbrunnen baut die Howoge das Gymnasium Schulstraße mit Platz für 696 Kinder und Jugendliche. In Friedrichshain bietet der Standort Oderstraße/Gürtelstraße Platz für eine zweizügige Grundschule mit 288 neuen Schulplätzen.

„Das ist eine gute Nachricht für unsere wachsende Stadt, für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres. Das Land investiere damit „in die Zukunft unserer Stadt.“ Howoge-Geschäftsführer Ulrich Schiller freute sich über das entgegengebrachte Vertrauen des Landes. Nachdem aktuell bereits bauvorbereitende Maßnahmen für zwei Schulneubauprojekte in der Allee der Kosmonauten liefen, bringe die Wohnungsbaugesellschaft ihre Expertise nun bei den drei weiteren Bauten ein.

Die Taskforce Schulbau, in der die drei Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie, für Stadtentwicklung und Wohnen und für Finanzen, die Senatskanzlei und die Bezirke vertreten sind, ist zuständig für die Gesamtsteuerung der Berliner Schulbauoffensive auf Landesebene. Mit der Berliner Schulbauoffensive will der Senat bis 2026 rund 5,5 Mrd. Euro in die Sanierung und den Neubau von Schulen investieren.

Tausende Schulplätze fehlen

Das ist dringend nötig. In vielen Bezirken fehlen in den kommenden Jahren Tausende Schulplätze, so auch in Mitte. Der Bezirk sucht seit längerem händeringend Flächen für weitere Schulbauten. Freie Flächen sind in der dicht bebauten Innenstadt Mangelware. Der Standort an der Schulstraße 97 war zuletzt immer wieder in der Diskussion. Dort war bis 2019 ein Seniorenheim des nahen Jüdischen Krankenhauses untergebracht. Laut Bezirk Mitte sei das Grundstück mittlerweile baureif.

Neu ist, dass an dieser Stelle ein Gymnasium errichtet werden soll. Gerade in diesem Bereich benötigt der Bezirk dringend weitere Plätze. Zuletzt mussten die Kinder aus Mitte in großen Zahlen deshalb Oberschulen in den angrenzenden Bezirken Pankow oder Reinickendorf besuchen.