Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Berlin

Berlin. Zwei Frauen sind in Berlin von Autos angefahren und schwer verletzt worden. Beide Fußgängerinnen kamen zur stationären Behandlung in Kliniken, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In Französisch Buchholz hatte eine 54-Jährige am Donnerstagabend den Rosenthaler Weg an einer Fußgängerampel bei Grün überqueren wollen. Dabei wurde sie an von einem links abbiegenden Auto angefahren. Die Frau erlitt schwere Beinverletzungen.

Der zweite Unfall spielte sich fast zeitgleich auf der Lichtenrader Bahnhofstraße ab. Dort überquerte eine 58-Jährige die Fahrbahn, blieb jedoch in der Mitte stehen, um Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Dabei wurde die Frau von einer 83 Jahre alten Autofahrerin erfasst und erlitt schwere Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen.