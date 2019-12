Landesbischof: Kirche muss bei Seelsorge stärker werden

Magdeburg/Erfurt. Der neue Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, will sich stärker um zweifelnde Kirchenmitglieder kümmern. "Die Austrittsphase ist nicht zu unterschätzen, weil die interessanterweise nicht nachlässt. Das finde ich etwas Beunruhigendes", sagte Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. 4500 bis 5000 Menschen träten pro Jahr aus der EKM aus. "Wir müssen stärker darüber nachdenken, wie wir plausibilisieren, dass ich auch etwas davon habe, wenn ich in der Kirche bin. Das spielt heute eine Rolle."

Kramer sagte: "Wir müssen stärker in der Seelsorge und dem Besuch der Kirche werden. Gerade der Besuch ist das, was bei ständiger Strukturreform und der Vergrößerung der Pfarrbereiche als erstes hinten runterfällt." Es stelle sich die Frage, wie dieser Bereich besser abgesichert werden könne. "Da denke ich darüber nach, ob das am besten mit einer Spezialisierung im Pfarramt funktioniert. Dass wir also die Seelsorge, die wir sehr professionell in Krankenhäusern, bei der Polizei, in der Notfallseelsorge organisiert haben, auch in die Gemeindeseelsorge als eine feste, verlässliche Struktur implementieren."