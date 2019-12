Breitscheidplatz: Zwölf Glockenschläge im Gedenken

Um 20.02 Uhr hielt am Donnerstag das Treiben auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz für fünf Minuten inne. Berlin gedachte der Opfer des Anschlags vor drei Jahren. Zwölf Glockenschläge erinnerten an jene Menschen, die bei dem Anschlag ihr Leben verloren haben. „Wir sind erneut an dem Ort zusammengekommen, an dem zwölf Menschen jäh aus dem Leben gerissen wurden“, sagte Martin Germer, Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Mehr als 100 Angehörige der Getöteten, dazu Überlebende, Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Notfallseelsorger haben sich an der Gedenkstelle eingefunden und der Toten gedacht. „An diesem Tag hat sich unser Leben für immer verändert“, sagte Chen Elyakim. Sie verlor ihre Mutter beim Anschlag, der Vater wurde schwer verletzt. „Es ist vielleicht nicht zufällig, dass uns die Nachricht vom Tod meiner Mutter erst am 21. Dezember erreichte - der dunkelsten Nacht des Jahres.“

Nach dem Anschlag hatte es zunächst Unklarheit darüber gegeben, wie viele Menschen bei dem Attentat ums Leben gekommen waren und wie viele Opfer in den Krankenhäusern versorgt wurden, so dass einige Familien erst Tage später Gewissheit über den Tod ihrer Angehörigen hatten.

19.12., 20:02 Uhr. 12 Glockenschläge im Gedenken an die Todesopfer vom #Breitscheidplatz #19.12. pic.twitter.com/tqxLt5OCNx — Jens Anker (@anker_jens) December 19, 2019

„Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden“, sagte Chen Elyakim. „Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt.“ Sie sei sicher, dass ihre Mutter an jenem verhängnisvollen Abend vor drei Jahren fröhlich gewesen sei. Groll hegt die Tochter nicht. Die Familie habe seither wunderbare Menschen kennengelernt, die ihr geholfen hätten, über das Geschehen hinweg zu kommen. „Das Erinnern trägt auch Hoffnung in sich“, sagte die Tochter.

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) gedachte der Opfer des Anschlags. „Alle diese Opfer sind nicht vergessen“, sagte Schäuble am Donnerstag. „Die Tat hinterließ tiefe Wunden, Trauer bei den Hinterbliebenen, Schmerzen und Traumata bei den Betroffenen und eine bleibende Verletzung in unserer Gesellschaft. Denn wir sehen, die freiheitliche Demokratie ist verwundbar.“

Schäuble: Staat kann keine hundertprozentige Sicherheit garantieren

Der Staat könne keine hundertprozentige Sicherheit garantieren, sagte Schäuble. „Aber wir tun alles in Deutschland dafür, die Freiheit jedes Einzelnen zu schützen.“ Er verwies auf die Aufarbeitung des Anschlags im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Verantwortlichkeiten würden geklärt, Schlussfolgerungen gezogen und vorhandene Schwachstellen bei der Zusammenarbeit der Behörden beseitigt, um dem Terrorismus wirksamer entgegentreten zu können.

„Vor allem aber brauchen die Opfer der Anschläge unser Mitgefühl, die Anerkennung ihres nichtwiedergutzumachenden Leids“, sagte Schäuble. Das sei eine bleibende Aufgabe. „Wie wir ihr gerecht werden, daran bemisst sich auch die Menschlichkeit dieser Gesellschaft“, sagte Schäuble.

Der Regierende Bürgermeister Michale Müller (SPD), der an der Gedenkveranstaltung teilnahm, hatte zuvor erklärt, es dürfe nicht zugelassen werden, dass „solche Untaten einen Keil in unsere Gesellschaft treiben“. Unsicherheit und Angst sollten nicht das Leben bestimmen. „Die Ereignisse am Breitscheidplatz vor drei Jahren haben sich tief in das Gedächtnis unserer Stadt eingebrannt“, sagte Müller. Eine Botschaft des 19. Dezembers 2016 sei, die Freiheit nicht aufzugeben.

Viele Opfer leiden noch heute unter den Folgen der Tat

Nach Angaben des Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke, leiden noch heute zahlreiche Opfer unter den Folgen des Anschlags, müssen gepflegt oder psychisch betreut werden. Andere können nicht wie gewohnt ihrem Beruf nachgehen. Bislang wurden rund 4,3 Millionen Euro finanzielle Hilfen ausgezahlt. Die Aufklärung der Hintergründe der Tat wird durch drei Untersuchungsausschüsse vorangetrieben.