Freizeit in Berlin Wellness in Buch: Schwimmbad öffnet am 6. Januar 2020

Wenige Tage vor Weihnachten wirkt die Reklame der Berliner Bäder-Betriebe an vielen Bahnhöfen in Pankow wie das Versprechen auf eine späte Bescherung: Am Dreikönigstag, 6. Januar, 2020 eröffnet nach einem fast zweijährigen Totalumbau die Schwimmhalle Buch – oder das, was einmal unter diesem schnörkellosen Namen bekannt war. In Zukunft umgibt Besucher ein Ambiente, das nicht mehr an die DDR-Ära erinnert, sondern eher an einen balinesische Wellness-Oase. „Die Leute werden das Bad nicht wiedererkennen“, kündigt eine Sprecherin die Überraschung an. Wie es hier aussieht, erfahren Morgenpost-Leser exklusiv.