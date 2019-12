Roncalli Weihnachtscircus feiert Premiere im Tempodrom

Zirkuswagen, Zirkuszelt, Platzanweiser in roten Fracks, der Duft von Popcorn in der Luft und mittendrin die berühmte Manege: Das Tempodrom am Anhalter Bahnhof hat sich bis zum 5. Januar wieder in den Roncalli-Weihnachtscircus verwandelt. Am Donnerstagabend feierte Direktor Bernhard Paul die diesjährige Premiere mit zahlreichen prominenten Gästen.

Die Schauspieler Simone Thomalla und Thomas Heinze bei der Zirkuspremiere im Tempodrom.

Foto: Gerald Matzka / dpa

„Ich habe jedes Mal feuchte Augen, wenn ich in der Vorstellung sitze“, sagte Muriel Baumeister, Schauspielerin und seit Jahren ausgemachter Roncalli-Weihnachtscircus-Fan, über das Erlebnis. Baumeister war mit ihrer Familie gekommen. Genau wie zahlreiche weitere bekannte Roncalli-Liebhaber, die man sonst nur selten mit ihren Kindern bei öffentlichen Veranstaltungen antrifft. Darunter die Schauspieler Heike Makatsch und Trystan Pütter, The-BossHoss-Sänger Alec Völkel und - mit dem Nachwuchs noch im Bauch seiner Frau Caro - Sänger Ben Blümel.

Zirkusdirektor Bernhard Paul mit den Kindern Lili, Vivi und Adrian.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Der Österreicher Bernhard Paul gründete den Circus Roncalli 1976 gemeinsam mit André Heller in Wien. Seitdem ist er fast ununterbrochen auf Tour. Zur Weihnachtszeit traditionell in Berlin.

Circus Roncalli in Berlin: Immer mit der Zeit gehen

Sein Erfolgsgeheimnis sei es, immer mit der Zeit zu gehen, so Bernhard Paul. Vor allem beim Thema Tiere in der Manege stellte der 72-Jährige in den vergangenen Jahren auch sein eigenes Weltbild auf den Prüfstand. Noch 2015 war Paul der Ansicht, Pferde seien für einen Zirkus unerlässlich – schon allein für den typischen Geruch. Mittlerweile verzichtet Roncalli ganz bewusst auf Tiere jeglicher Art und wird deshalb explizit vom Tierschutzverein PETA empfohlen.

Mc Fitt und Alec Völkel von The Boss Hoss bei der Premiere des Weihnachtscircus.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Nur die Clowns müssen immer klassisch bleiben, findet Bernhard Paul, der selbst als Zippo auf der Bühne steht. Der gleichen Ansicht ist auch Muriel Baumeister, die durch ihre Schauspielereltern als Kind mit dem berühmten Clown Pic Bekanntschaft machte. „Mittlerweile ist es bei uns die dritte Generation. Wir können nicht ohne Roncalli. Wir sind vollkommen infiziert“, sagte sie.