Weihnachtsgeschäft Was ein Paketbote zur Weihnachtszeit in Berlin erlebt

Charlottenburg. Zweiter Hinterhof, vierter Stock: Eine Frau um die 50 wartet vor ihrer Wohnungstür auf Ralf Müller. Schon weiter unten auf der Treppe wünscht er einen „schönen guten Morgen“, übergibt oben angekommen ein kleines Päckchen, lässt sich den Erhalt quittieren und verabschiedet sich wieder. Keine zwei Minuten hat er von der Haustür an der Charlottenburger Danckelmannstraße bis zur Wohnung gebraucht. „Man muss schon gut zu Fuß sein. Das trainiert sich aber von ganz allein“, sagt der 54-Jährige. Wenn er unten klingelt, sei er im Kopf meist schon oben. „Der Rest muss dann nur hinterher kommen.“

Müller arbeitet bei der DHL, einer Tochter der Deutschen Post, als einer von bundesweit 19.000 Paketboten. Seit 21 Jahren macht der gebürtige Sachsen-Anhalter den Job und stellt fast genauso lang im Gebiet südlich des Klausenerplatzes zu. Er mag den Kiez unweit des Charlottenburger Schlosses, kennt jedes Haus und jeden Aufgang. Er grüßt fast jeden Bewohner auf der Straße und weiß meist auch den Namen. Er ist beliebt. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes überreicht ihm sogar ein kleines Weihnachtsgeschenk. „Toll, Herr Müller wird prominent“, freut sich ein Anwohner, als er sieht, dass der Paketbote von der Presse begleitet wird.

Zustellbezirk wird zu Weihnachten verkleinert

Zeit für lange Gespräche bleibt aber nicht. Zwischen 150 und 200 Pakete müsse er täglich ausliefern, sagt Müller. Mehr seien es auch in der Vorweihnachtszeit nicht. Zwar werden laut Post im November und Dezember bundesweit rund elf Millionen Sendungen pro Tag zugestellt – mehr als doppelt so viele wie sonst. Allerdings wurden die Zustellbezirke verkleinert. Für Müller bedeutet das, dass Teile seiner Tour wie etwa die Neufertstraße derzeit von einem Kollegen übernommen werden. Um das zusätzliche Aufkommen zu stemmen, hat die Post nach eigenen Angaben rund 10.000 Aushilfskräfte befristet eingestellt.

Müllers Arbeitstag beginnt um acht Uhr morgens in der mechanischen Zustellbasis am Spandauer Rohrdamm. Dort werden die nach Zustellgebiet vorsortierten Sendungen in die Wagen der Boten verladen. Müller sortiert sie dabei entsprechend seiner immer gleichen Route vor und legt sie in die eingebauten Regale. „Zwischen neun und zehn Uhr komme ich vom Hof runter“, sagt er. Dann geht es knapp einen Kilometer südöstlich in sein Zustellgebiet.

Dort startet Müller in der Regel am südlichen Ende der Danckelmannstraße und arbeitet sich in nördlicher Richtung vor. „Die Straßen sind eng, da braucht man viel Übung und Geduld“, sagt er. Seinen knallgelben, 3,5 Tonnen schweren Laster muss er zumeist in zweiter Reihe abstellen. Dann nimmt er die Sendungen für die umliegenden Häuser heraus und liefert sie ab. Anschließend steigt er wieder ein und versetzt den Lkw um knapp 20 Meter. „Wenn irgendwo ein Parkplatz frei ist, stelle ich das Auto hin und gehe mehr zu Fuß.“ Das käme aber eher selten vor.

Müller versucht Sendungen grundsätzlich zuzustellen

Immer wieder stehen Paketdienste in der Kritik, die Sendungen verspätet oder weit vom Kunden entfernt abzugeben. Zuletzt sorgte ein Fall in Neukölln für Schlagzeilen, wo Anwohner einen Haufen geöffneter Päckchen im Gebüsch fanden. Der zuständige Bote, der für ein DHL-Subunternehmen gearbeitet hat, wurde mittlerweile entlassen. Müller, der direkt bei der DHL angestellt ist, geht allerdings deutlich gewissenhafter vor.

„Grundsätzlich hoffe ich, dass der Kunde zu Hause ist“, sagt Müller. Im Studentenwohnheim an der Danckelmannstraße 46/47 hat er allerdings Pech. Drei Sendungen gilt es abzugeben, aber nur ein Empfänger öffnet die Tür. Er erklärt sich jedoch bereit, alle Pakete anzunehmen. „Wenn ein Kunde nicht da ist, versuche ich immer, beim Nachbarn abzuliefern“, sagt der Paketbote, nachdem er die entsprechenden Benachrichtigungen in die Briefkästen der abwesenden Studenten geworfen hat.

Ungern nehme er die Sendungen wieder mit. Zum einen, weil das ärgerlich für die Kunden sei. Aber auch für ihn bedeute es einen zusätzlichen Aufwand von etwa einer halben Stunde, den er gern vermeide. Immer gelinge das aber nicht. „Das betrifft aber nur Pakete, die nicht beim Nachbarn zustellbar sind oder die wir dort nicht zustellen dürfen.“ Das gelte etwa bei der Bestellung auf den Nachnamen oder bei teurer Elektronik, die Müller nur gegen Vorlage des Ausweises abgeben darf.

„Der Job ist eigentlich easy“

Vom Studentenwohnheim geht es weiter bis zur ehemaligen Engelhardt-Brauerei. Hier kann Müller seinen Wagen auf dem Hof parken und belädt eine Sackkarre mit Paketen für die vielen Firmen, die in dem Gebäude untergebracht sind. „Ich fange immer oben an und arbeite mich dann runter“, sagt er im Aufzug auf den Weg in den vierten Stock. Nachdem er dort fertig ist, gönnt er sich eine kleine Mittagspause. Feierabend mache er zwischen 16 und 17 Uhr, wenn er das Fahrzeug wieder leer zurückgebracht hat. Dann gehe es nach Hause – nach Kremmen nördlich von Berlin. „Der Job ist eigentlich easy – völlig entspannt.“

In zwei Jahrzehnten Paketdienst habe sich viel verändert, sagt der 54-Jährige. Zum einen werde deutlich mehr bestellt. Sein Gebiet sei dadurch immer kleiner geworden. Die benachbarte Schloßstraße und der Spandauer Damm gehören schon lange nicht mehr dazu. Auf der anderen Seite würden viele technische Neuerungen die Arbeit erleichtern. So trägt Müller neben seinem Paketscanner auch immer einen kleinen Drucker bei sich. Handschriftlich ausgefüllte, für den Kunden im Zweifel unleserliche Benachrichtigungskarten über den Verbleib der Sendung, gehören damit der Vergangenheit an.

Außerdem gebe es seit drei Monaten ein mobiles Navigationsgerät im Auto. Müller, der jeden Winkel seines Gebiets kennt, braucht es zwar nicht. Aber der Kunde könne sehen, wie weit der Bote noch entfernt ist. „Dann wartet er im Zweifel noch fünf Minuten, bevor er zum Friseur geht.“

Ohrensessel und Katzenstreu: Müller liefert alles aus

Was er so ausliefert, wisse er in der Regel nicht, so Müller. Mancher Kunde verrät es ihm aber. „Hier ist zum Beispiel Katzenfutter und Katzenstreu drin“, sagt er und zeigt auf ein mittelgroßes Päckchen. „Das geht an eine eine nette alte Dame, die nicht mehr laufen kann.“ Ansonsten sei es vor allem Elektronik, manchmal aber auch Möbel. In der Schloßstraße habe sich ein Kunde einmal einen Ohrensessel bestellt. „Seitenflügel, dritter Stock, enger Flur – hat kaum reingepasst, das Ding.“ Einem anderen habe er regelmäßig mehrere Kisten Wein in den fünften Stock liefern müssen. „Seit es da den Fahrstuhl gibt, habe ich keine Flasche mehr hochgebracht“, sagt Müller und lacht.