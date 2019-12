Reisestress vor Weihnachten: So können Sie ihm entgehen

Nicht nur am Berliner Hauptbahnhof wird es in den nächsten Tagen voll.

Ob mit Auto, Bahn oder Flugzeug: Bereits am Freitag steigt der Verkehr vor den Weihnachtstagen in Berlin massiv an. Hier wird es eng.

An Weihnachten fällt die Hektik des Alltags ab. Direkt vor den Feiertagen steht für viele Berliner jedoch noch ein mächtiger Stressfaktor an: der alljährliche Weihnachtsverkehr.

Bevor das Fest im Kreis der Liebsten gefeiert werden kann, reisen auch dieses Jahr wieder Hunderttausende Berliner durchs ganze Land – und sorgen für volle Züge, Stau auf den Straßen und Stress am Flughafen. Das gilt es bei Auto-, Bahn- und Flugverkehr in den kommenden Tagen zu beachten.

Reisestress vor Weihnachten: Bahn rechnet mit täglich 430.000 Reisenden

Wer schon mal kurz vor Weihnachten mit dem Zug gefahren ist, kennt die Bilder. Schon auf dem Bahnsteig drängeln sich Hunderte Menschen, ausgestattet mit großem Gepäck für die freien Tage. In den brechend vollen Fernzügen ist die Lage nicht besser.

Typisches Bild an Feiertagen: In einem ICE sitzen Fahrgäste auf den Gängen.

Foto: picture alliance/Ulrich Baumgarten

Etliche Reisende müssen auf dem Weg in die Heimat auf dem Boden hocken oder stellen dicht gedrängt die Gänge zu. Im vergangenen Jahr transportierte die Deutsche Bahn in den Tagen bis Heiligabend rund 2,4 Millionen Passagiere im Fernverkehr. In diesem Jahr rechnet die Deutsche Bahn zwischen Freitag und Heiligabend im Schnitt mit täglich 430.000 Reisenden.

Ganz so schlimm wie in den Vorjahren dürfte die Situation mit Blick auf den Kalender dennoch nicht werden, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Wir haben in diesem Jahr nicht den einen Hauptreisetag wie im letzten Jahr.“ Manche Fahrgäste führen schon am Freitag, andere erst später am Wochenende oder zu Beginn der kommenden Woche. Dadurch tariere sich die Zahl der Passagiere besser aus, so der Sprecher.

Reisen mit der Bahn: Sitzplatzreservierung dringend empfohlen

Dennoch empfiehlt die Bahn: Rund um die Feiertage nur mit Sitzplatzreservierung fahren. Auch ein Blick auf die Auslastungsprognose sei sinnvoll. „Sollte man einen Zug nicht mehr reservieren können, sollte man auf eine andere Verbindung ausweichen“, sagt der Sprecher. „Sonst besteht die Gefahr, dass man keinen Sitzplatz mehr bekommt oder in seltenen Fällen ganz draußen bleiben muss, weil der Zug überfüllt ist.“

Wer noch kurzentschlossen ein Bahnticket buchen möchte, sollte in der Suchmaske den Haken entfernen, mit dem nur die schnellsten Verbindungen angezeigt werden. So werden in vielen Fällen auch IC-Strecken mit aufgeführt.

„Die sind im Regelfall später ausgebucht als die ICE-Verbindungen“, sagt der Sprecher. Wer nicht allzu tief in die Tasche greifen möchte für die Reise, solle den Sparpreisfinder nutzen – und bei Datum und Uhrzeit nicht zu wählerisch sein. Wer flexibel sei, könne auch jetzt noch morgens früh oder am späteren Abend günstige Tickets für die kommenden Tage finden, so der Sprecher.

Reisen mit dem Auto: Staugefahr auf dem Berliner Ring

Nicht nur an den Bahnhöfen wird es voll. Auch auf den Straßen rund um Berlin dürfte sich der Verkehr in den kommenden Tagen vermehrt stauen. Berliner und Brandenburger Autofahrer müssen bereits am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien mit vollen Straßen rechnen. Der ADAC erwartet für Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag stadtauswärts ein hohes Verkehrsaufkommen, wie der Verkehrsclub am Donnerstag mitteilte.

Zähfließender Verkehr auf der Stadtautobahn

Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening

Staugefahr bestehe auf dem gesamten Berliner Ring und auf den Autobahnen A9 und A13 in Richtung Süden. Auch die Ost-West-Verbindung (A2, A10, A12) könnte zur Geduldsprobe werden. An zahlreichen Baustellen in der Region kann es zudem länger dauern: Die Baustellen zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin (A10, A24) sowie zwischen Dreieck Nuthetal bis zum Autobahndreieck Werder gelten als Staufallen. Zwischen Hellersdorf und Genshagen und in Höhe der Anschlussstelle Michendorf kann es ebenso voll werden. Wer Richtung Norden unterwegs ist, muss auf der A11 mit mehreren Baustellen rechnen.

An den Weihnachtstagen wird es laut Vorhersage eher ruhig bleiben, jedoch beginnt bereits am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertags die erste Rückreisewelle. Freitagnachmittag (27. Dezember) und Sonnabendvormittag (28. Dezember) sollen die Straßen dann erneut voller werden. Die Verkehrsexperten vom ADAC raten, sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen.

Reisen mit dem Flugzeug: Auf Wartezeiten einstellen

Auch wer für den Weihnachtsurlaub in den Flieger steigt, kann den Reiseverkehr damit nicht einfach umgehen. Während der Weihnachtsferien in Berlin und Brandenburg werde das Passagieraufkommen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel wieder deutlich steigen, teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) mit. Rund 1,29 Millionen Passagiere würden im gesamten Ferienzeitraum erwartet. Auch hier läutet bereits der Freitag den Start der Weihnachtsreisewelle ein.

Dichtes Gedränge am Check-in imFlughafen Tegel.

Foto: picture alliance/Jörg Carstensen/dpa

Passagiere müssten sich während der Weihnachtsferien auf Wartezeiten am Check-in sowie an den Pass- und Sicherheitskontrollen einstellen. Um möglichst entspannt in den Urlaub zu starten, empfiehlt die Flughafengesellschaft ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen. Reisende sollten mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein und vorab online einchecken.

