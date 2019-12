Seniorin stürzt nach Zusammenstoß gegen Zaun: Lebensgefahr

Falkensee. Eine 87 Jahre alte Radfahrerin ist in Falkensee (Landkreis Havelland) nach einem Zusammenprall mit einer anderen Radlerin gegen einen Gartenzaun gestürzt und musste wiederbelebt werden. Die Frau wurde nach dem Unfall am Mittwochnachmittag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die andere Radlerin sie überholen. Die 87-Jährige bemerkte sie nicht und wollte abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen stürzten. Die 87-Jährige verlor das Bewusstsein.

( dpa )