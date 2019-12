Berliner Eisbären wollen Fans nicht enttäuschen

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin wollen im Heimspiel gegen die Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) Wiedergutmachung betreiben. Erst am Dienstag hatte der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die eigenen Anhänger beim 1:5 gegen Krefeld bitter enttäuscht. "Das ist eine große Chance. Die Halle wird voll sein, unsere Fans sind da. Wir schulden ihnen eine bessere Leistung als im letzten Spiel", sagte Trainer Serge Aubin am Donnerstag.

Während die Hauptstädter zuletzt wechselhafte Leistungen zeigten, feierte der deutsche Meister zehn Siege in Serie. Auch die beiden bisherigen Begegnungen mit den Eisbären in dieser Saison gewannen die Kurpfälzer souverän. Trotzdem fordert Aubin einen couragierten Auftritt: "In den zwei Spielen in Mannheim haben wir ihnen zu sehr zugeschaut", sagte der Kanadier. "Man muss den Gegner respektieren, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir hatten zu viel Respekt. Jetzt ist es an der Zeit, ihnen zu zeigen, was wir können."

Auch Verteidiger Kai Wissmann gab sich selbstbewusst: "Wir wissen, dass wir Mannheim schlagen können", sagte er. Die Berliner müssten aber geduldiger spielen als zuletzt: "Wir haben sechzig Minuten Zeit, um Tore zu schießen", sagte der 23 Jahre alte Verteidiger. "Wir müssen es nicht sofort im nächsten Wechsel erzwingen. Dann gehen wir von unserem Spielplan weg und laufen wieder in Konter."

Allerdings plagen die Hauptstädter weiterhin enorme Personalprobleme: Sieben Profis fehlen verletzt, darunter Leistungsträger wie Leonhard Pföderl, John Ramage und André Rankel. Zudem weilen Lukas Reichel und Eric Mik bei der U20-Nationalmannschaft.