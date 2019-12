Messe Berlin holt 2,1 Millionen Besucher in die Stadt

Berlin. Veranstaltungen der Messe Berlin haben in diesem Jahr rund 2,1 Millionen Besucher in die Stadt gelockt. Das geht aus dem vorläufigen Jahresergebnis hervor, das von dem Landesunternehmen am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach führte die Messe 2019 126 Veranstaltungen durch. Zwischen Januar und Dezember dieses Jahres präsentierten sich insgesamt rund 36.000 Aussteller aus 180 Ländern in Berlin.

Geschäftszahlen der Messe Berlin

Der Umsatz der Messe liegt 2019 bei voraussichtlich 283 Millionen Euro. Das ist in etwa so viel, wie in dem Vergleichsjahr 2017. Grundsätzlich fährt die Messe in geraden Jahren mehr Umsatz ein als in ungeraden: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Messe 347 Millionen Euro. Das liegt vor allem an den nur alle zwei Jahren stattfindenden Großveranstaltungen wie der Transportmesse Innotrans oder der Luftfahrtausstellung ILA. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Messe-Chef Christian Göke mit Blick auf das laufende Jahr. „Im wiederkehrenden Kerngeschäft haben wir um einen zweistelligen Millionenbetrag zulegen können. Im operativen Geschäft bleiben wir damit auch 2019 auf Wachstumskurs“, so Göke weiter. Nach Angaben der Messe Berlin wuchs der Umsatz mit Messe- und Kongressveranstaltungen in diesem Jahr um rund 15 Millionen Euro. Göke betonte, dass 2017 mit dem 36. Evangelischen Kirchentag im Mai und dem Turnfest im Juni zwei zusätzliche Großereignisse zu dem damals vergleichsweise hohen Konzernumsatz beigetragen hatten. Das laufende Jahr wird der Landesbetrieb mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.

Veranstaltungen

Die jährlich stattfindenden Messen IFA, ITB und Grüne Woche sind weiterhin bei Besuchern und Ausstellern gefragt. Die weltgrößte Agrarschau findet 2020 zwischen dem 17. und 26. Januar statt. Größter Aussteller wird dann erstmals Russland sein. Nach einigen Jahren Auszeit ist das Land 2020 wieder dabei.

Die Internationale Tourismusbörse ITB wird im neuen Jahr einen weiteren internationalen Ableger bekommen. Nach Singapur und Shanghai steht dann auch im indischen Mumbai ein kleinerer Ableger der Reisemesse im Veranstaltungskalender. Möglicherweise werde man perspektivisch im eurasischen Raum noch eine vierte ITB aufbauen, kündigte Messe-Chef Göke an. „Stagnation würde im global wachsenden Veranstaltungsgeschäft Marktanteilsverlust bedeuten“, sagte er.

Die vergleichsweise junge Veranstaltung Smart Country Convention, die sich um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kümmert, sei im zweiten Jahr ihres Bestehens deutlich gewachsen, so Göke. 2020 werde die Digital-Messe deswegen vom City Cube in den Hub27 und eine angrenzende Halle verlegt, sagte der Messe-Chef.

Potenzial für Wachstum hat auch die im November gestartete MES Expo, eine neue Fachmesse für Zulieferer im Bereich Elektromobilität. Größer als bislang könnte unter Umständen auch die Automotive-Veranstaltung Shift werden, die seit 2019 im Rahmen der IFA stattfindet. Die Bedeutung des Branchen-Treffens dürfte vor allem dann steigen, wenn Berlin bei der anstehenden Neu-Vergabe der bislang in Frankfurt am Main stattfindenden Internationalen Automobilausstellung IAA leer ausgehen sollte.

IAA

In den vergangenen Jahren rührte Messe-Chef Christian Göke stets auf der CES in Las Vegas die Werbetrommel für die IFA in Berlin. Angesichts des bevorstehenden Auswahlprozesses durch den Automobilverband VDA verzichtet Göke in diesem Jahr auf den Business-Trip. Stattdessen arbeiten er und sein Team in den letzten Dezember- und ersten Januar-Wochen weiter an einem möglichen IAA-Konzept für Berlin. Mitte Januar werden Göke und weitere Vertreter aus der Hauptstadt vor dem Verband präsentieren. Ende des Monats will der VDA dann den Kreis der potenziellen Ausrichter auf zwei oder drei verkleinern und dann im Februar in die Detail-Verhandlungen einsteigen. Neben Berlin haben sich sechs weitere Städte beworben. Messe-Chef Göke würde die IAA in Berlin gern an mehreren Standorten in der Stadt ausrichten. Auch eine Verbindung mit anderen Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur oder Sport ist denkbar.

Gelände

Im August nahm die Messe den 75 Millionen Euro teuren Neubau Hub27 in Betrieb. Die Multifunktionshalle soll für die bereits seit Jahren geplante Sanierung des Messegeländes auch als Ausweichfläche und Rangierbahnhof dienen. Doch der Umbau stockt. Mehr als eine Milliarde Euro dürfte die Renovierung der alten Hallen verschlingen. Das Land Berlin als Eigentümer der Messe stellt davon nur einen kleineren Teil zur Verfügung. Den Rest soll die Messe selbst finanzieren.

Göke würde dafür am liebsten die Hallen selbst beleihen, um so Kredite für die Arbeiten aufnehmen zu können. Doch Besitzer der Immobilien ist das Land. Auf ein Konzept zur Übertragung der Bauten an die Messegesellschaft wartet man unter dem Funkturm noch immer. Die Messe selbst setzt das unter Druck. Auch wegen des baulichen Zustands gehört das Areal in Berlin zu den im Unterhalt teuersten Messegeländen in Deutschland. Langfristig ist das ein Wettbewerbsnachteil.

Mehr zum Thema:

Messe-Chef Christian Göke - ICC-Ruine schadet Berlin

Wie die Messe Berlin Asiens Reisebranche vernetzt