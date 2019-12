Weihnachten für Obdachlose mit Plätzchen und Geschenken

Nicht nur der Sänger Frank Zander engagiert sich zu Weihnachten für Obdachlose. Ehrenamtliche, Restaurants, Hotels oder auch Nachbarn ermöglichen Festtagsstimmung in Einrichtungen der Berliner Kältehilfe.

Berlin. Es weihnachtet auch in Berlins Notunterkünften: Mit verschiedenen kleinen Aktivitäten und Deko wollen die Einrichtungen der Kältehilfe Obdachlosen eine Freude bereiten. So stünden etwa Basteleien, Plätzchenbacken sowie das Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaums auf dem Programm, teilte die Koordinierungsstelle der Kältehilfe auf Anfrage mit. Wie auch sonst im Dezember würden über die Feiertage bis zu 1200 Notschlafplätze angeboten.

Feiertagsstimmung kommt oft nur dank ehrenamtlicher Helfer auf. "Durch Spenden und das Engagement von Ehrenamtlichen können auch Geschenke verteilt werden", berichtete die Sozialarbeiterin Christin Fritzsche. So brächten zum Beispiel Menschen aus der Nachbarschaft der Einrichtungen oft Geschenke vorbei. Wer selbst noch eine Freude bereiten will: Geeignet für Menschen auf der Straße seien zum Beispiel warme Socken, Einlegesohlen, Handschuhe, eine Mütze oder Pflegeprodukte wie Handcreme.

Auf den Tisch kommt ebenfalls etwas Besonderes: Zahlreiche Restaurants kochen Fritzsche zufolge an den Feiertagen ein Weihnachtsmenü und beliefern die Notunterkünfte. In der Logistik-Küche der Berliner Stadtmission wird an Heiligabend selbst gekocht: 800 Gänsekeulen mit Klößen und Rotkohl für Menschen in verschiedenen Einrichtungen und zum Nachtisch traditionell rote Grütze mit Vanillesoße, wie die Sprecherin Barbara Breuer sagte. Zwischen den Jahren spendeten überdies mehrere Hotels Essen.

Die Kältebusse der Stadtmission sind laut Breuer an Heiligabend unterwegs und verteilen neben Schlafsäcken und heißem Tee auch Weihnachtspräsente. Das Team, das Bedürftige auf Wunsch in Notunterkünfte fährt, habe aber auch beobachtet, dass die Spendenbereitschaft nach Silvester rapide abnimmt. Menschen auf der Straße freuten sich jedoch während des ganzen Jahres über etwas Aufmerksamkeit und eine Gabe.

Andere Organisatoren bieten wie in früheren Jahren größere Weihnachtsfeiern auch für Obdachlose, darunter das Gänseessen von Sänger Frank Zander im Hotel Estrel in Neukölln. Zu ihm werden an diesem Freitagnachmittag wieder rund 3000 Bedürftige erwartet. Es ist bereits die 25. Auflage der beliebten Feier.

Und an Heiligabend steigt im Club Yaam am Ostbahnhof das "größte offene Weihnachten 2019 für Obdachlose, Bedürftige, Freiwillige und alle, die nicht allein oder herkömmlich feiern wollen", wie die Veranstalter ankündigten. Es würden bis zu 1500 Menschen erwartet, davon rund 400 ehrenamtliche Helfer, sagte Zoltan Grasshoff von der Initiative Kälte-Nothilfe. Beweggrund für die offene und kostenlose Feier sei, dass gerade am Tag der Nächstenliebe viele Türen verschlossen blieben.

"Es gibt einige Einrichtungen, die brauchen gerade am Silvesterabend noch Verstärkung", sagte Fritzsche von der Kältehilfe. Ob Hilfe gebraucht wird, könne man direkt bei den Anlaufstellen fragen. Die Liste gibt es zum Beispiel im Internet unter www.kaeltehilfe-berlin.de. Die Mitarbeiterin einer Frauen-Notübernachtung betonte, die Besetzung mit Ehrenamtlichen sei über die Feiertage "immer etwas heikel".

Im Yaam kann man sich bis zum Abend des 24. Dezember als Freiwilliger melden. "Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass das in Arbeit ausartet", bemerkte Grashoff. Angesichts der Vielzahl an Helfern könne man schnell zum Feiern übergehen. Auch Geschenke wie etwa Drogerie-Gutscheine und Outdoor-Artikel seien dort gern gesehen.