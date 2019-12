Pakete gestohlen und geplündert: Fünf Männer vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Weil sie Pakete geplündert und Gegenstände im Wert von mehr als 30 000 Euro entwendet haben sollen, müssen sich fünf Männer heute vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Drei der 25- bis 33-Jährigen hätten bei den Taten Anfang 2016 als damalige Mitarbeiter in einem Verteilerzentrum im Stadtteil Spandau generell Zugriff auf die Sendungen gehabt. Dabei hätten sie es insbesondere auf sogenannte VIP-Pakete abgesehen gehabt, die in einem käfigartigen Raum zusätzlich gesichert gewesen seien. Sieben Fälle sind angeklagt. Ein Großteil der Beute - darunter Smartphones und Uhren - sei in den Wohnungen der Männer sichergestellt worden.

