Eine entschärfte 250 Kilogramm Bombe hängt am Kranhaken.

Notfälle Weltkriegsbombe in Oranienburg wird gesprengt

Oranienburg. Eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird heute in Oranienburg gesprengt. Von 13.00 Uhr an wird dazu ein etwa 800 Meter großer Sperrkreis rund um den Fundort im Friedrichsthaler Forst eingerichtet. Das Gebiet umfasst nach Angaben der Stadt fast den gesamten Gewerbepark Nord und zwei private Häuser; außerdem sind 38 Firmen betroffen.

Der Sperrkreis darf nicht betreten werden. Für die Kontrolle soll auch eine Drohne eingesetzt werden. Die Stadt plant, die Sperrung bis etwa 14.30 Uhr aufzuheben. Ihr zufolge ist die Bombe mit zwei intakten mechanischen Zündern ausgestattet und liegt in einem Waldgebiet. Dort wurde bereits am 23. Oktober ein Blindgänger gesprengt.

In Oranienburg wird immer wieder Altmunition entdeckt. Der aktuelle Fund ist die 210. Bombe dort seit dem Jahr 1991. Im August war die Stadt zur "Modellregion Kampfmittelsuche" erklärt worden. Zuletzt wurde am vergangenen Donnerstag im Uferbereich des Treidelwegs eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Es war die sechste in diesem Jahr, die Sprengmeister unschädlich machten.