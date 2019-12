Drei Jahre nach dem Terror: Berlin hält inne

Berlin. Zwölf Menschen starben, mehr als 50 wurden verletzt, als am 19. Dezember vor drei Jahren, um 20.02 Uhr ein islamistischer Terrorist mit einem gestohlenen Lkw auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz raste. Anna Bagratuni, Georgiy Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Cizmar, Dalia Elyakim, Christoph Herrlich, Klaus Jacob, Angelika Klösters, Dorit Krebs, Fabrizia Di Lorenzo, Lukasz Urban, Peter Völker – sie alle wurden getötet. Zwölf Menschen, die zufällig auf dem Weihnachtsmarkt waren, zwölf Menschen, die das Leben liebten.

Heute, drei Jahre danach, trauern wir um die Opfer und mit ihren Familien und Freunden, gedenken ihrer – und danken auch den vielen Helfern, den Sanitätern, Polizisten und Feuerwehrmännern. Sie alle werden diesen schrecklichen Abend sicherlich nie vergessen. Nach einer Andacht und einem gemeinsamen Gedenken auf den Stufen neben der Gedächtniskirche werden heute um 20.02 Uhr zwölf Glockenschläge erklingen. Berlin hält wieder inne.

„Fürchtet euch nicht“ – mit diesen Worten haben wir damals am Tag nach dem Terroranschlag unsere Zeitung überschrieben. Und noch immer gilt dies, vielleicht mit jedem Tag mehr. Denn der islamistische Terrorist, dessen Namen ich hier in meinem Text gar nicht nennen möchte, hatte diese Ziele: Er wollte mitten in der Weihnachtszeit, die für uns Christen so wichtig ist, möglichst viele Menschen töten, er wollte Angst und Schrecken verbreiten. Wir trauern sehr um die vielen Opfer, aber wir lassen uns nicht in Angst und Schrecken versetzen. Vor drei Jahren nicht, heute nicht.

Berlin hat schon viel Schreckliches erlebt

Manchmal denke ich, die Berliner sind unerschrockener, weil die Stadt schon so viel Schreckliches erlebt hat in den letzten hundert Jahren seit der Gründung von Groß-Berlin 1920. Armut, Hungersnot, das Leid der beiden Weltkriege, den Nationalsozialismus und den Holocaust, die Zerstörung der Stadt, später aber auch die Blockade und das Unglück, eine geteilte Stadt zu sein. Und dann, kurz vor dem Heiligen Abend 2016 schließlich einen solch todbringenden Terroranschlag. Wie tröstend ist da doch die Botschaft der Engel, mit welch vertrauensvollen Worten fordern sie in der Weihnachtsbotschaft zur Unerschrockenheit auf: „Fürchtet euch nicht!“ (Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 10)

Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost.

Foto: Reto Klar

Die Berliner, sie lassen sich ihren Mut zum Leben nicht nehmen. Sicherlich, die Sicherheitsarchitektur hat sich nach dem Terroranschlag verändert, musste sich auch verändern. Aber wir haben nicht aufgegeben und uns in unseren Wohnungen oder Häusern eingeschlossen, wir sind weiter hinausgegangen, auf die Weihnachtsmärkte oder später zu den Silvesterfeiern, wir gehen zu Großveranstaltungen oder ins Fußballstadion. Wir passen auf – auf die anderen, auch auf uns. Furcht nämlich ist ein schlechter Ratgeber, wer Angst hat, ist misstrauisch und den Menschen abgeneigt.

Der Breitscheidplatz braucht wieder mehr Offenheit

In Norwegen, nach dem Terror in Oslo und Utöya, sagte Ministerpräsident Jens Stoltenberg damals: „Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.“ Mehr Offenheit, das wäre auch die richtige Antwort am Breitscheidplatz, der in den vergangenen Monaten vom Berliner Senat in eine Art Hochsicherheitszone verwandelt worden ist. Die Berliner und unsere Besucher aus aller Welt müssen den Eindruck haben, hier, rund um die Gedächtniskirche, ist es nicht mehr sicher, hier muss man Angst haben.

Doch dieser zentrale Platz, der mit der Gedächtniskirche außerdem so wichtig ist als Symbol für den Frieden, wird abgeschottet. Unser Lebensgefühl, das ist ein ganz anderes. Wir haben keine Furcht, sondern Mut – und wir verteidigen unsere Freiheit.

Ich wünsche mir sehr, auch an diesem traurigen Tag, am Tag des Gedenkens, dass wir anderen Menschen, egal welcher Religion, egal welcher Nationalität sagen können: „Fürchte dich nicht. Ich bin an deiner Seite.“

