Besuch am Kudamm Zu Gast bei der Berliner Morgenpost: Burkhard Wilke

Ein seltener Gast: Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, kam am Mittwochvormittag zur Berliner Morgenpost am Kurfürstendamm und diskutierte mit Chefredakteurin Christine Richter und den Redakteuren über die Arbeit des Instituts. So über die Vergabe und Bedeutung des DZI Spendensiegels, über die Frage, ob man Bettlern und Obdachlosen oder doch eher der Stadtmission eine Spende geben sollte.

Das DZI ist eine Stiftung mit Sitz in Berlin und war 1893 durch die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur gegründet worden. Es war ein lehrreicher Vormittag.