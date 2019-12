Tiger hat Knie: Vierlinge im Tierpark leiden an Behinderung

Am Anfang mochte es niedlich wirken. Das häufige Hinplumpsen der vier Tigerbabys im Tierpark Friedrichsfelde sah nach unbeholfenen Gehversuchen aus. Nun haben Veterinäre festgestellt, dass es sich um ein ernstes Problem handelt. „Die Vierlinge haben eine Kniefehlstellung und damit einhergehende Knorpelschäden, welche dazu führen, dass die jungen Tiger beim Laufen mit ihren Hinterbeinen einknicken“, teilt der Tierpark mit. Wie schwerwiegend man das Problem einstuft, zeigt die Überschrift der Meldung: „Rückschlag für den Artenschutz.“ Tatsächlich hatte der Tierpark die Geburt der Sumatra-Tiger als großen Zuchterfolg gefeiert. Sie zählen zu den seltensten Katzen der Welt und sind in der Natur vom Aussterben bedroht.

Computer-Tomographie brachte die Gewissheit

Die jetzige Diagnose der Knieprobleme wurde auf eine ähnliche Weise gestellt, wie es wohl auch bei Menschenkindern der Fall gewesen wäre: Eine Computer-Tomographie (CT) im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung brachte die Gewissheit: „Wir haben leider bei allen vier Tieren in der 3-D-Ansicht der CT-Scans eine Fehlstellung der Kniegelenke festgestellt“, erklärt Tierpark-Tierarzt Andreas Pauly. Seit diesem Befund sei eine Therapie mit Knochenaufbaumitteln im Gange. Abgesehen vom Einknicken der Hinterbeine verhalten sich die jungen Raubtiere unauffällig. „Sie zeigen ein normales Fressverhalten und spielen auch miteinander“, versucht Pauly zu beruhigen.

Anfang 2020 berät eine Expertenkommission

Was genau die Knieschäden für die Zucht bedeuten, will der Tierpark erst später entscheiden. „Bei Tierarten, die so unmittelbar vor dem Aussterben stehen wie der Sumatra-Tiger, ist gesunder Nachwuchs ein besonderes Geschenk. Die festgestellte Fehlstellung bei den Jungtieren ist für uns daher natürlich ein Rückschlag“, meint der Zoologische Leiter des Tierparks, Christian Kern. Anfang 2020 werde in einer Expertenkommission aus Wissenschaftlern über das weitere Vorgehen beraten.

Im Sommer 2018 hatte Tigerin Mayang die Vierlinge zur Welt gebracht – zwei Kater und zwei Katzen. Die Elterntiere kamen 2013 aus einem indonesischen Zoo nach Berlin.