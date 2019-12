Dozent an Polizei-Hochschule verlässt den Verein Uniter

Potsdam. Ein Dozent der Brandenburger Polizei-Hochschule hat nach Diskussionen über den umstrittenen Verein Uniter Konsequenzen gezogen: Der Ausbilder wird den Verein verlassen. Das teilte Hochschulpräsident Rainer Grieger am Mittwoch mit. Kritiker werfen Uniter Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vor, die Behörden prüfen laut Bundesregierung Hinweise auf extremistische Bestrebungen. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" (Mittwoch) berichtet, dass der Hochschuldozent Funktionär bei Uniter sei.

"Ich habe nach intensiven Prüfungen und persönlichen Gesprächen mit dem Dozenten bisher keine Veranlassung gesehen, ihn von seiner Aufgabe zu entbinden", sagte Grieger. Der Dozent habe aber selbst erkannt, dass die Diskussionen zu seiner Person in der Öffentlichkeit das Ansehen der im In- und Ausland hoch anerkannten Polizeiausbildung im Land beschädigten.

In Sachsen-Anhalt trat im Zuge der Debatte um einen CDU-Kreispolitiker mit Kontakten zur Neonaziszene ein weiteres CDU-Mitglied aus dem Verein Uniter aus. Der Mann aus Bernburg ist seit dem 14. Dezember nicht mehr Mitglied beim Verein, wie aus einem Kündigungsschreiben von Uniter hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Am gleichen Wochenende hatte auch der Beisitzer des CDU-Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld, Robert Möritz, seine Uniter-Mitgliedschaft in Windeseile und ohne die üblichen Fristen gekündigt. Er hatte eingeräumt, vor Jahren als Ordner bei einer Neonazi-Demo dabei gewesen zu sein. Zudem hat er ein bei Neonazis beliebtes Tattoo. Zum Zeitpunkt der Kreissitzung war er Mitglied bei Uniter.

In Brandenburg lehrt der Dozent, der seine Uniter-Mitgliedschaft aufgeben will, laut Mitteilung seit 2006 an der Hochschule der Polizei das Fach Kriminalistik in der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst. Seine Lehrtätigkeit sei hoch anerkannt und bisher nicht zu beanstanden, hieß es.

"Rechtsextremistische Bestrebungen im Öffentlichen Dienst werden wir nicht dulden. Jeder Einzelfall ist einer zu viel, jeder Einzelfall muss aber auch für sich betrachtet werden", sagte der Sprecher des Innenministeriums in Potsdam, Martin Burmeister. "Wir haben das Vertrauen, dass die Hochschule disziplinarrechtlich und rechtsstaatlich richtig entscheidet."

Die Linke-Fraktion im Landtag erklärte, sie wolle den Fall in der nächsten Sitzung des Innenausschusses zur Sprache bringen. Dort solle das Innenministerium dazu Stellung nehmen, sagte der Linke-Abgeordnete Andreas Büttner.

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Inka Gossmann-Reetz, betonte, die Vermutung, ein Polizei-Ausbilder könnte Verbindungen zu Rechtsextremisten pflegen, reiche nicht aus, um den Fall zu beurteilen.